Rusia autoriza la vacunación con Sputnik V para mayores de 60 años

"Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso por ahora no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible", dijo Putin, que cumplió 68 años el pasado 7 de octubre pasado.

Sputnik V

vacuna

Rusia

Autorización

personas Por: Moscú / EFE - Sábado 26 de diciembre de 2020 09:30 AM