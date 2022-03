Rusia sigue con ataques aéreos contra asentamientos en Kiev

Las delegaciones de la Federación Rusa y Ucrania terminaron a tercera ronda de negociaciones en Belovezhskaya Pushcha, con muy pocos avances.en cuanto a mejorar la logística de los corredores humanitarios para evacuar a la población civil, dijo el asesor de la Oficina del Presidente ucraniano, Mykhailo Podolyak.

Más temprano, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció un "régimen de silencio" a partir de las 10 a.m. (9 a.m. hora de Kiev) y la apertura de "corredores humanitarios" desde Ucrania a Bielorrusia y Rusia.

Los rusos esperan que los civiles ucranianos quieran ingresar al territorio de Bielorrusia (desde Kyiv) y Rusia (desde Mariupol a Rostov-on-Don, desde Kharkiv y Sumy a Belgorod).

A las 9:10 p.m de ayer domingo 6 de marzo, la Administración Estatal de la Ciudad de Kiev comunicó que la noce en la capital fue tranquila, que estaba funcionando el transporte y servicios públicos.

La ciudad está provista de electricidad, agua, calor, comunicación en su totalidad. Los servicios comunales neutralizan cortes de red y mejoran la infraestructura.

Continúa el trabajo de los voluntarios, que desde hace 10 días laaboran en los polos logísticos y proveen a la ciudad de alimentos, medicinas, combustible, etc.

La sede humanitaria de Kiev necesita voluntarios para almacenes de alimentos y farmacéuticos.

Para convertirse en voluntario, debe completar un formulario.

Hoy comenzaron a funcionar las fuentes musicales en la Plaza Independencia. Todos los días a las 7:00 y a las 12:00 p.m interpretarán el himno de Ucrania.

El ejercito ruso continúa la operación ofensiva contra Ucrania, centrándose en el cerco de Kyiv, Kharkiv, Chernihiv, Sumy y Mykolayiv, alcanzando las fronteras administrativas en las regiones de Luhansk y Donetsk, creando un corredor terrestre con el TOT de Crimea en dirección a Mariupol-Novoazovsk. . Los invasores no alcanzaron el objetivo final dentro de los 11 días de ocupación.

Al mismo tiempo, los ocupantes no dejaron de intentar prepararse para la ofensiva en las direcciones de Polissya, Seversky, Donetsk y Tavriya.

En la dirección de Polissya , militares rusos están tratando de establecer un control total sobre las ciudades de Bucha e Irpin y acercarse a la capital de Ucrania.

En el área de la ciudad de Irpin, el enemigo avanza con tanques y unidades de infantería motorizada.

Desde el territorio de la República de Belarús a través de la Zona de Exclusión de Chernobyl continúa el suministro de combustible y otros medios materiales para las fuerzas de ocupación.

En dirección norte, los ocupantes rusos, están tratando de proporcionar una ventaja táctica para llegar a las afueras del este de Kiev a través de los distritos de Brovarsky y Boryspil, así como para establecer el control sobre las ciudades de Chernihiv y Sumy.

Foto / EFE

Después de infligir daños por fuego por unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania en los lugares donde se concentraron las armas del enemigo en las áreas de Nova Basan y Skripali, el enemigo sufrió pérdidas significativas y redesplegó fuerzas adicionales para reponer mano de obra y equipo.

En dirección a Tavriya, los ocupantes están realizando una ofensiva con fuerzas de hasta tres BTG en dirección a la ciudad de Zaporizhia.

El ejército Ruso logró restablecer el movimiento de trenes en el puente ferroviario Antonov a través del río Dnieper (región de Kherson) .

Además, continúa el avance de las unidades rusas en dirección noreste a lo largo del río Ingul. El batallón de tanques ruso, forzó el río y ocupó Kashpero - Nikolaevka.

Las Fuerzas de Defensa de Ucrania, continúan realizando una operación de defensa en el Sur, Este y Norte.

En el curso de las hostilidades, la ciudad de Chuhuiv fue liberada . Los ocupantes sufrieron grandes pérdidas de personal y equipo.

El teniente coronel Dmitry Safronov, comandante de la 61.ª Brigada de Infantería de Marina Separada de las Fuerzas Armadas de Rusia, y el teniente coronel Denis Glebov, subcomandante de la 11.ª Brigada de Asalto Separada de las Fuerzas Aerotransportadas de las Fuerzas Armadas de Rusia, murieron.



Después de medianoche

Rusia continúa con ataques aéreos contra los asentamientos pacíficos en Ucrania. Desde el comienzo de la invasión a gran escala, los ocupantes han disparado unos 600 misiles, informa ABC News , citando al Pentágono. Al mismo tiempo, el sistema de defensa aérea ucraniano sigue siendo efectivo.

Después de medianoche ya en la madrugada de hoy, militares rusos, dispararon un misil desde el mar contra el pueblo de Tuzla en la región de Odessa. Así mismo, atacaron infraestructura crítica, esto según el portavoz del Cuartel General de Operaciones de la Administración Militar Regional de Odessa, Sergei y Bratchuk. Manifestó también que por el norte se vienen recibiendo Potentes explosiones en Kharkiv debido a ataques aéreos en barrios residenciales.





