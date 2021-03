Se reanuda la navegación en el canal de Suez

La navegación por el canal de Suez se reanudó este lunes después que el portacontenedores "Ever Given" mantuviera bloqueada esta vía durante casi una semana al encallar y quedar atravesado, generando un atasco de más de 420 barcos que ahora las autoridades egipcias se apresuran a aliviar.

El jefe de la Autoridad que gestiona este importante paso marítimo entre los mares Mediterráneo y Rojo, el almirante Osama Rabie, anunció que la navegación se había reanudado a las 6.00 de la tarde hora local, dos horas y media después de que el "Ever Given" fuera finalmente desencallado.

Ahora, la entidad que dirige se enfrenta al reto de descongestionar la fila de 422 barcos que se han ido acumulando a lo largo de estos días en el acceso norte y sur del paso artificial y en el Gran Lago (centro).

Rabie calculó que la navegación marítima normal podría restablecerse "dentro de tres días o tres días y medio", cuando se descongestione el atasco, aunque anteriormente la naviera Maersk, la principal que opera en el canal, había calculado que el atasco podría tardar "seis días o más" en diluirse.

Rabie aseguró que las primeras embarcaciones en atravesar el canal fueron tres con carga de ganado, ya que necesitaba pasto para alimentarlo, y que está previsto que 113 naves lo atraviesen en las próximas horas.

Pérdidas

El portacontenedores "Ever Given", se dirigió en dirección norte hacia el Gran Lago, en la zona central del canal de Suez, para someterlo a una inspección técnica para comprobar que su casco no está dañado, antes de que pueda retomar el rumbo hacia su destino, Roterdam, con su carga de 18.300 contenedores.

Esa inspección será el primer paso en las investigaciones para determinar por qué el "Ever Given" quedó encallado y quién es responsable del bloqueo del canal de Suez durante seis días, con su costo económico.

Rabie hizo el primer cálculo de las pérdidas para el canal de Suez, que "oscilan entre los 12 y 15 millones de dólares diarios" (entre 10 y 12,8 millones de euros), sin dar más detalles.

Sin embargo, no quiso hablar aún de indemnizaciones. "Vamos a investigar, en primer lugar, y después, vamos a tomar una decisión sobre este tema", declaró.