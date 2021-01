Tornado toca tierra en Tallahassee causa daños materiales y cierre de aeropuerto

Un tornado que tocó tierra este miércoles en Tallahassee, la capital de Florida (EEUU), causó el corte de luz de al menos 3.000 hogares, daños materiales todavía por cuantificar y el cierre del Aeropuerto Internacional (TLH) de la ciudad, informó el ayuntamiento de la urbe.

El tornado no dejó muertos, pero causó importantes cortes en el suministro de electricidad, árboles tronchados y daños en infraestructura y viviendas, especialmente en áreas cercanas a Gaile, Lakewood, Tram, Curtis, Brook Mnaor y Boork Hampton, señalaron las autoridades en las redes sociales.

La más reciente actualización indica que el TLH está ya abierto de nuevo, aunque "una pista permanece cerrada mientras se realizan los controles finales de seguridad" y limpieza y recogida de escombros.

La otra pista "está abierta ya al tráfico aéreo", agregó.

Las autoridades señalaron que se produjeron interrupciones y cortes del suministro de electricidad en toda la ciudad, con más de 3.000 clientes afectados.

Imágenes subidas a internet por las autoridades muestran el fuerte impacto del tornado en la ciudad, como una avioneta volcada en el aeropuerto y construcciones afectadas por la fuerza destructora del fenómeno meteorológico.

The damage assessment is underway at @TLHAirport, which remains closed. pic.twitter.com/9q9wg3yfZo