Â¡Tragedia en Wisconsin! Auto atropella a participantes de desfile navideÃ±o. Hay muertos y heridos (Video)

La policía confirmó esta noche que varias personas murieron y más de veinte resultaron heridas en el ataque perpetrado esta tarde en la localidad de Waukesha, en Wisconsin (EEUU), donde un coche se abalanzó contra los participantes en un desfile y atropelló a muchos de ellos.

El jefe de policía, Dan Phillips, confirmó que varios de los atropellados en este incidente fueron niños y anunció también que había "varios" fallecidos, aunque no quiso dar más detalles porque según explicó están notificando las muertes a las familias de las víctimas.

Según se informó el vehículo, un SUV (todoterreno ligero) de color rojo atropelló a su paso a más de veinte personas.

Un agente disparó contra el coche, hasta descargar su arma, para en vano tratar de detenerlo. Ninguno de los disparos causó heridos, aseguró.

Según los datos aportados por el jefe de policía, doce adultos y once niños fueron trasladados a hospitales.

