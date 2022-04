Twitter acepta oferta de compra de Musk por 44.000 millones

Twitter anunció este lunes que aceptó la oferta de compra del empresario estadounidense Elon Musk por 44.000 millones de dólares y que dejará de cotizar en bolsa.

Debido a esto, la Bolsa de Nueva York y el índice Nasdaq suspendieron este lunes por la tarde la cotización de Twitter a la espera de "noticias" mientras se esperaba que se concretara el acuerdo de compra de la red social por parte de Elon Musk.

Ambos mercados indicaron la paralización a las 14.41 hora local de Nueva York bajo la etiqueta "pendiente de noticias" cuando Twitter estaba subiendo en torno al 5,5 % en medio de un gran volumen de negociación.

Musk, fundador de Tesla y hombre más rico del mundo, ofreció 43.000 millones de dólares por la empresa este mes y días después dijo que dispone de 46.500 millones de dólares de financiación para realizar la operación.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means