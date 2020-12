Un aÃ±o de coronavirus: 82 millones de contagios y 1,8 millones de muertos

El día de Nochevieja de 2020, los contagiados de covid-19 superan ya los 82 millones en todo el mundo, una cifra que se ha alcanzado al cumplirse este jueves un año desde que las autoridades chinas informaran a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la aparición en la ciudad de Wuhan (centro) de una enfermedad neumónica entonces desconocida.

Según datos de la universidadJohns Hopkins (JHU), los contagiados por covid-19 son 82.709.354 y han fallecido 1.805.035 personas por la enfermedad en el planeta.

De acuerdo con las cifras publicadas este jueves en la página web de la universidad, Estados Unidos sigue registrando el mayor número de contagios con 19.740.471, seguido de la India con 10.266.674 y Brasil con 7.619.200.

Entre los países europeos que registran más contagios están Rusia con 3.100.018, Francia con 2.657.624 y el Reino Unido con 2.440.202.

Estos son algunas de las últimas noticias sobre el coronavirus:

China otorgó la primera autorización para la comercialización de una de las vacunas contra la covid-19 desarrolladas en el país, una de las dos candidatas de la farmacéutica estatal Sinopharm, con vistas a administrarla de forma gratuita a los ciudadanos del gigante asiático. Sinopharm solicitó ayer mismo el visto bueno a la Administración Nacional de Productos Médicos (NMPA) tras informar de que su eficacia era del 79,34 %, según datos provisionales derivados de la fase 3 de ensayos clínicos.

Alemania registra 32.552 contagios en las últimas 24 horas y 964 muertes relacionadas con la enfermedad. Se mantienen así los niveles récord de más de 30.000 contagios que se observaron ya en la semana anterior a la Navidad. Desde el comienzo de la pandemia ha habido 1.719.737 casos confirmados de coronavirus en Alemania.

Rusia registró 27.747 casos en las últimas 24 horas, a lo que hay que sumar otros 593 muertos, según informaron este jueves las autoridades sanitarias. Rusia suma 57.019 muertes desde el inicio de la pandemia, pero la vice primera ministra, Tatiana Golíkova, admitió ayer un 27,4 % más de decesos, con lo que la cifra real serían más de 70.000.

República Checa registró en las últimas 24 horas un máximo de 16.939 positivos, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Ese dato es superior en un 20 % al de hace una semana y estuvo acompañado por un porcentaje de positivos por test PCR realizados del 51,89 %, el mayor hasta ahora, y que significa que de cada dos pruebas realizadas una mostraba un caso de contagio. La capacidad hospitalaria del país está llegando a sus límites,

Bélgica termina el año con 644.242 casos confirmados de coronavirus y 19.441 muertes asociadas a la pandemia, con una situación epidemiológica que actualmente va a la baja, según los datos ofrecidos por el instituto de sanidad público Sciensano. Termina 2020 con una media de 260,35 positivos en los últimos 14 días, mejor que Países Bajos, Francia, Alemania o España.

Francia: Entre el 21 y el 27 de diciembre se realizaron en Francia 3.024.000 test para diagnosticar el coronavirus, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Francia registró este miércoles 26.457 nuevos casos del coronavirus, frente a los 11.395 notificados el día anterior, y 304 muertes en un día, lo que lleva el total de fallecimientos desde marzo a 64.381.

Brasil registró 1.194 muertes este miércoles, mayor número en cuatro meses. Aproximan el total de víctimas en el país a casi 194.000, según los datos divulgados este miércoles por el Ministerio de Salud. Esta es la tercera vez este mes que Brasil registra más de mil muertes diarias por coronavirus, tras las 1.111 reportadas el martes y las 1.092 contabilizadas el 17 de diciembre, lo que muestra el recrudecimiento de la enfermedad en uno de los países más afectados por la pandemia en el mundo.

También se registraron 55.649 nuevos contagios, por debajo de los registrados el martes (58.718), pero uno de los mayores números de casos diarios desde el 24 de diciembre (60.080). Según los datos oficiales, desde que confirmó el primer caso de la enfermedad el 26 de febrero pasado y la primera muerte el 12 de marzo, Brasil acumula 193.875 muertes por coronavirus y 7.619.200 contagios.

Estados Unidos suma 3.927 muertes por la covid-19 en un solo día y llega a 19.715.899 casos confirmados y a 341.845 fallecidos por la covid-19. El estado de Nueva York sigue como el más golpeado del país por la pandemia con 37.868 muertos, seguido por Texas (27.895), California (25.357), Florida (21.550) y Nueva Jersey (19.109). Ya se ha detectado el primer caso en California de la nueva cepa británica de la covid-19, de manera que ya son dos los casos confirmados en EE.UU.

México reportó 12.406 nuevos contagios y 1.052 decesos, con los que la cifra llegó a un total de 1.413.935 contagios. Es la segunda mas alta, tars la del 22 de diciembre. Además, en las últimas 24 horas se registraron 1.052 decesos, con lo que el número de víctimas fatales se elevó a 123.845. Es el segundo día con más muertes, tras el 3 de junio.