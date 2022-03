Undécimo día de guerra llega tras suspensión de evacuación civil

El undécimo día de la guerra en Ucrania llega tras la suspensión este sábado de la evacuación de la población civil de Mariupol y Volnovaja debido a la continuación de las operaciones militares y a la espera de que mañana lunes comience la tercera ronda de negociaciones ruso-ucranianas para buscar un cese de hostilidades.

SUSPENDIDA LA EVACUACION HUMANITARIA

La prevista apertura este sábado de dos corredores humanitarios en Mariúpol y Volnovaja, en el sureste de Ucrania, para evacuar a la población civil, anunciada por Rusia, quedó suspendida por operaciones militares de las que ambas partes se acusaron mutuamente.

Rusia acusó a los batallones nacionalistas ucranianos de impedir la evacuación de la población civil de estas dos ciudades y aseguró que de las 215.000 personas a las que se iba a permitir la salida de estas ciudades "nadie llegó a los corredores humanitarios abiertos".

La evacuación fue suspendida después de que ambos bandos se acusaran de romper el alto el fuego. Ucrania denunció que las operaciones militares rusas impidieron la salida de miles de civiles para ponerse a salvo.

"Rusia decidió reanudar su ofensiva a partir de las 15.00 GMT por mostrar Kiev poco interés de influir sobre los nacionalistas y prolongar el régimen de alto el fuego", según declaró el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Ígor Konashénkov.

El portavoz ruso relató que los batallones nacionalistas ucranianos aprovecharon el alto el fuego decretado por Rusia para "reagrupar sus fuerzas y reforzar las posiciones".

TERCERA RONDA DE NEGOCIACIONES

La tercera ronda de negociaciones ruso-ucranianas para buscar un cese de hostilidades en la guerra de Ucrania tendrá lugar el próximo lunes 7, informó un miembro de la delegación ucraniana.

"La tercera ronda de negociaciones tendrás lugar el lunes", señaló David Arajamia, jefe de la fracción parlamentaria del oficialista Servidor del Pueblo (el partido del presidente Volodímir Zelenski), en Facebook.

La reunión tendrá lugar en la frontera polaco-bielorrusa. La primera ronda de negociaciones entre las delegaciones de la Rusia y Ucrania se llevó a cabo el 28 de febrero, y la segunda, el 3 de marzo, ambas en territorio bielorruso.

Tras la segunda ronda, las partes llegaron a un acuerdo para el establecimiento de corredores humanitarios para la evacuación de civiles, la entrega de alimentos y medicinas.

LAS SANCIONES "SON COMO UNA DECLARACIÓN DE GUERRA"

El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó este sábado que las sanciones occidentales contra Rusia "son como una declaración de guerra", y reiteró que la implantación de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania sería considerado por Rusia como "una participación en el conflicto armado".

Durante una reunión con aerolíneas rusas difundida por televisión, Putin aseguró que las fuerzas rusas prácticamente han eliminado la infraestructura militar de Ucrania después de diez días de guerra en ese país, que según dijo fue una "decisión difícil".

Putin explicó que los ataques se han centrado en "almacenes con armas, municiones, aviación, sistemas de defensa antiaérea", y "prácticamente este trabajo se ha completado”.

MÁS AVIONES

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunió este sábado de manera virtual con 280 miembros del Congreso de EE.UU. para pedirles que envíen más aviones a Ucrania, prohíban la importación de petróleo ruso y excluyan a Rusia de los mecanismos de pago Visa y Mastercard.

American Express anunció este domingo que suspende sus operaciones en Rusia, uniéndose a la medida tomada el sábado por las plataformas de transacciones financieras Visa y Mastercard.

Esta era la primera vez que Zelenski se dirigía a los miembros del Congreso de Estados Unidos desde el estallido de la guerra. El líder ucraniano ya intervino por videoconferencia en los últimos días ante la Eurocámara y ante los líderes europeos reunidos en una cumbre de emergencia.

Zelenski reiteró su petición para que la OTAN imponga una zona de exclusión aérea sobre Ucrania para evitar que Rusia se haga con el control aéreo, algo que han rechazado los Gobiernos occidentales por miedo a que derive en enfrentamientos ente aviones rusos y de la Alianza Atlántica.

REFUERZO DEL FLANCO ESTE

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ratificó este sábado desde Polonia su apoyo a ese país, la principal vía de escape para refugiados que huyen de la guerra en Ucrania, mientras abordaba con su Gobierno un incremento de la aportación a la seguridad polaca.

Blinken, la más alta personalidad diplomática norteamericana de la administración Biden que ha visitado Polonia, se reunió en la ciudad de Rzeszów (sur) con el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, donde ambos se mostraron de acuerdo con reforzar el flanco Este de la OTAN.

El secretario de Estado anunció la decisión de Washington de donar 2.750 millones de dólares en suministros humanitarios para los refugiados en Ucrania y Polonia, país del que alabó "su liderazgo y rapidez en responder a la crisis humanitaria" desencadenada tras la "invasión de Ucrania".

Alemania, Estados Unidos y los Países Bajos se disponen a ampliar su aportación a las tropas de la OTAN desplegadas en Lituania, informó este sábado el ministro de Defensa de ese país báltico, Arvydas Anusauskas.

Las fuerzas aéreas alemanas aportarán misiles defensivos, mientras que Estados Unidos enviará un batallón con tanques blindados, según el ministro.

Asimismo se prevé un aumento del contingente por parte de los Países Bajos. Estos aportes discurrirán en paralelo a los ejercicios de la OTAN ya programados en Lituania para finales de marzo.

El ministerio de Defensa lituano destinará por su parte 40 millones de euros al equipamiento de nuevas infraestructuras para acoger a estos efectivos adicionales, anunció asimismo Anusauskas, a través de su cuenta en Twitter.

El primer ministro británico, Boris Johnson, defendió la necesidad de una "campaña urgente" para "reforzar la seguridad y la capacidad de resistencia en toda la zona euroatlántica".

El jefe de Gobierno británico expondrá el lunes un "plan de acción" ante la invasión rusa en Ucrania a los primeros ministros de Canadá, Justin Trudeau, y Países Bajos, Mark Rutte, a quienes prevé recibir en su residencia londinense de Downing Street. El martes, Johnson se reunirá con los mandatarios de la República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia.

LIBRARSE DE LA DEPENDENCIA ENERGÉTICA RUSA

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha señalado este sábado que la UE debe librarse de la dependencia "del gas y el carbón ruso" y tratar de diversificar las fuentes de energía para afrontar las consecuencias económicas que "la guerra de Putin" está provocando en la Unión Europea.

Von der Leyen ha hecho estas declaraciones en Madrid tras reunirse con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al que ha felicitado por la "gran experiencia" que tiene España en el campo de las energías renovables, que, a su juicio, es el camino para garantizar "nuestra eficiencia energética".

"ESTO NO ES GUERRA, ES GENOCIDIO".

Decenas de miles de manifestantes salieron este sábado a las calles de distintas ciudades europeas para exigir a Rusia que de marcha atrás a la invasión militar de Ucrania, y ponga fin a la guerra.

Una de las protestas más multitudinarias fue la que se celebró en Zagreb, capital de Croacia -país miembro de la UE y de la OTAN- y en la que participó el embajador del país invadido, Vasilj Kirilic, quien destacó, dirigiéndose a los manifestantes con un discurso por el que fue ovacionado, que "esto no es guerra, es genocidio".

Miles de personas se concentraron en el centro de París en apoyo de Ucrania para pedir el fin de la guerra con muchos mensajes contra el presidente ruso y una proclama a gritos que dominó sobre todas las demás: "¡Putin asesino!".

Unos 20.000 manifestantes, según la policía, y 50.000, según los organizadores, se congregaron en la Plaza de San Giovanni, escenario emblemático de las protestas en Roma, después de que la marcha, encabezada por una gran bandera multicolor, recorriese varias kilómetros por el centro romano con el lema "Parad la guerra. Por una Europa de la paz".

LA SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS EMPEORARÁ

Miles de ucranianos que huyen de la invasión rusa siguieron cruzando este sábado a países como Rumanía, donde se ha desatado una ola de solidaridad y cuyas autoridades advierten que la situación empeorará los próximos días.

En el paso fronterizo de la localidad rumana de Siret, los refugiados se encuentran con una cada más amplia red de acogida, en la que participan tanto las autoridades locales, como ONG y ciudadanos particulares.

El presidente del país, Klaus Iohannis, advirtió durante una visita a esta zona fronteriza que la situación humanitaria va a empeorar en los próximos días, y prometió que no se cerrará la puerta a los ucranianos, pero avisó también de que "hará falta mucha ayuda aquí, pero también en Ucrania".

LABOR INFORMATIVA EN RUSIA

Destacados medios internacionales han anunciado en las últimas horas la suspensión de sus actividades informativas en Rusia, después de que el viernes el Parlamento ruso aprobara una ley que prevé penas de hasta 15 años de cárcel por difundir lo que Moscú pueda considerar como "información falsa".

El viernes la BBC, CNN y Bloomberg comunicaron el cese de sus actividades desde Rusia, y otros medios como la Agencia EFE, RTVE, la RAI o Radio France han adoptado decisiones similares para proteger a sus informadores en el país.

Este sábado la Agencia Efe decidió suspender temporalmente su actividad informativa en Rusia en respuesta a la nueva legislación rusa que sanciona con fuertes multas y penas de cárcel la difusión de información que las autoridades rusas consideren falsa sobre las acciones de sus Fuerzas Armadas en Ucrania, los llamamientos a adoptar sanciones contra el país, así como por las "acciones públicas" que busquen desprestigiar la actuación del Ejército ruso.

Otras empresas, en este caso del ámbito económico, también anunciaron la suspensión de sus operaciones en Rusia, como las compañías españolas Inditex -dueña de marcas como Zara, Bershka o Pull&Bear- y Tendam -de Cortefiel.

Ambas siguen la estela de otro "gigante" nacional del sector textil, Mango, que el jueves ya anunció que deja de operar en suelo ruso.

Un día antes, la sueca H&M ya informaba de la suspensión temporal de actividad en el país; marcas como Adidas, Nike o Burberry también han tomado medidas para restringir su operativa.

Más allá de la ropa y el calzado, la retahíla de compañías occidentales que han anunciado que dejan de vender en Rusia tras su ataque militar a Ucrania no deja de aumentar, y en el listado figuran tecnológicas (Apple o Microsoft), fabricantes de coches (Volkswagen, Mercedes, Ford), firmas del sector mobiliario (Ikea), navieras (Maersk), medios de pago (Visa y Mastercard). EFE

