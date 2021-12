Volcán en España impone su propia historia

Ochenta y seis días de actividad cumple ya el volcán de la isla de La Palma, ubicado en la Comunidad Autónoma de Canarias en España, desde que comenzó su erupción el pasado 19 de septiembre.

Con esa cantidad, el volcán rompe una marca y supera los 84 días de erupción del Tahuya o Roques de Jedey (1585), de acuerdo con los datos de la última erupción volcánica en la isla.

Publicidad

Para conocer qué ocurre con el volcán que ha acaparado la atención internacional, viajamos hasta la isla de La Palma en España para conversar con un experto.

Tuvimos el privilegio de hablar con Vicente Soler, el vulcanólogo de la isla. Soler, que no es originario de La Palma, llegó a la isla hace más de 24 años como becario y desde entonces ha dedicado sus días a estudiar todo lo que rodea el mundo de la vulcanología.

Ahora, a punto de retirarse, Vicente nos cuenta emocionado cómo la erupción del volcán es la culminación a su carrera; a una larga trayectoria de investigación.

Se nota la pasión y el amor por lo que hace, así como una mezcla de emoción, admiración y a la vez preocupación por los hechos que acontecen en la isla.

De acuerdo con Soler, en la isla hubo siete erupciones, siendo la última hace exactamente 50 años en 1971 y la primera hace 436 años.

Según las crónicas históricas, se conoce que previo a cualquier nueva erupción, se registran periodos de sismicidad durante meses, incluso años, cuyo epicentro se iba aproximando a la corteza, hasta dar origen a la grieta que daría paso a la erupción, sin embargo, con el de La Palma, todo sucedió en cuestión de días.

Pero, ¿cómo saben los vulcanólogos que se acerca una erupción? Soler dijo que la aparición de terremotos es siempre “indicio de algo”.

De manera que, en 2017, hace cuatro años, se detectó un primer grupo de terremotos, que poco a poco se fue intensificando, que venían anunciando que algo estaba sucediendo.

Generalmente los terremotos se van midiendo con una onda sísmica que puede determinar la distancia de profundidad en la cual se generan los terremotos.

Normalmente, los mismos se van acercando a la corteza anunciando la aproximación de una erupción, siendo esto un proceso que sucede en un periodo de tiempo que puede llevar meses o años.

Sin embargo, en esta ocasión, los últimos registros de terremotos que se tuvieron fue a 20 km de profundidad y algo inusual fue que desde esa profundidad el siguiente ya correspondió a unos de 10 km y en cuestión de días tuvo lugar la erupción sin ningún aviso en el medio, lo cual hizo que fuera algo inesperado e inusual.

Para entender mejor, Soler nos explicó cómo se genera un volcán. Sabemos que el centro de la tierra no es sólido, ni líquido, sino que está formado por una masa

pastosa que se encuentra a temperaturas altísimas.

A una profundidad de más de 100 km en el interior de la tierra, el propio calor va fundiendo la roca y poco a poco esas gotitas se van uniendo y se va formando una especie de bolsa la cual empieza a ascender por diferencia de densidad por todas las capas del núcleo de la tierra, igual que lo haría una gota de aceite en un vaso de agua.

Va subiendo muy lentamente y en momento llega a la corteza terrestre que es una parte sólida y empieza a ejercer presión, lo cual provoca un terremoto grande que

genera una prefractura en la corteza y por esa prefractura la presión del magma crea una especie de dique por donde dará inicio la erupción, por la que saldrá el magma a la superficie.

Las Islas Canarias son un archipiélago volcánico. Cada una de las piedras de las islas las ha extraído un volcán y así se han ido formando y creando.

Soler explicó que el volcán de La Palma es de carácter estromboliano. Existen varias clases de volcanes; los monogénicos, como todos los que han habido en La Palma, son volcanes que tienen erupciones estrombolianas que surgen cuando, a partir de

una fractura en la corteza terrestre, el volcán lanza material piroclástico: lava, ceniza, humo...

Este tipo de volcanes, cuando se apagan no vuelven a surgir nunca más, ya que no se duermen como los volcanes plinianos, sino que simplemente se apagan y se cierra esa factura en la corteza, de manera que podría volver a generarse otro volcán nuevo en otro lugar donde se genere una nueva fractura, pero no en el mismo lugar.

Pasamos un par de días en La Palma, observando el volcán desde diferentes puntos, de día y también durante altas horas de la noche, y pudimos observar que el volcán era mucho más activo por la noche que durante el día.

Soler dijo que se cree que lo anterior se debe a la influencia de la luna y las mareas.

Durante nuestra estadía en La Palma, también tuvimos la oportunidad de hablar con los lugareños, que a diferencia de la emoción y entusiasmo que nos mostró Soler, desde la parte científica del fenómeno, los lugareños se muestran cansados, tristes, enojados y muy preocupados, ya que no se puede olvidar que el volcán ha arrasado con más de 1100 hectáreas de las cuales unas 346 corresponden a cultivos, y unas 1500 edificaciones.

Convivir con las cenizas constantes, emisiones tóxicas de la atmósfera...muestran la cara terrible de un fenómeno que sorprende y a la vez asusta.

Y, ¿qué se espera que suceda, cuando se apague este volcán? Según Soler, de seguir así, se podría convertir en la erupción más larga de la historia de la isla, así que no se puede prever nada, porque la naturaleza es, simplemente imprevisible y sorprendente.

Lo que sí respondió Soler de manera directa, es que, siendo Islas Canarias una isla totalmente volcánica, no existe ninguna universidad que se dedique a formar vulcanólogos. “En casa de herrero, cuchillo de palo”. Especial