10 días de cuarentena pide gremio médico

La Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la Caja de Seguro Social (Amoacss) exigió al Gobierno Nacional que evalúe y aplique en las próximas 72 horas medidas urgentes de restricción de la movilidad temporal o cercos sanitarios en áreas de altos contagios para evitar perder el control de la pandemia y en caso de que no logre contener el desborde sanitario, se proceda a una cuarentena estricta de diez días.

El planteamiento del gremio médico se origina ante el aumento exponencial de pasos de pacientes contagiados de Covid-19 en las últimas semanas, el hacinamiento de pacientes sospechosos de Covid-19 a nivel primario, junto con un mayor número de pacientes hospitalizados en salas y en las unidades de cuidados intensivos (UCI), donde las ambulancias deben esperar hasta 4 a 5 horas para ser recibidas, e inclusive los pacientes con criterios de ingresos a intensivos deben esperar hasta 24 horas para ser admitido en esa unidad.

Los médicos de la Amoacss también exigen la renuncia de los responsables del manejo deficiente de la pandemia en la red periférica de atención primaria, "los que manejan los centros, policentros, policlínicas, los Minsa-Capsi y Ulaps, no están funcionando, No hay comunicación, hay un desorden en la trazabilidad, los responsables de estos nombramientos sáquenlos si no funcionan pa", expresó el dirigente, Dr. Fernando Castañeda

La dirigencia de la Amoacss pide la dotación urgente de insumos y equipos de protección personal de alta calidad en los tres niveles de atención, así como en nombramiento personal médico y técnico de salud suficiente para la realización de la trazabilidad oportuna y entrega rápida de resultados de hisopados.

También reclaman que las autoridades correspondientes desarrollen acciones inmediatas para que se garantice la adecuación de los sistemas de ventilación y filtrado especiales en los sitios de trabajo en el sector público y privado, así como la habilitación de medios de transporte adicional para evitar los hacinamientos en el Metro, buses de rutas, por lo cual podrían incorporarse los transportistas de turismo y colegiales con una organizada regulación.

Además los galenos exigen que se habilite por medio legal, la inmunidad inmediata al todo el personal de salud que se atreva a incorporarse a niveles de atención distintos al ramo y colaborar en unidades de cuidados intensivos, de forma que se promueva más apoyo en estas áreas, junto con un mejor equipamiento, que no puede ser igual de lento que antes de pandemia.

De igual modo exhortan a las autoridades del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social a revisar con la Amoacss y otros gremios de salud, para hacer una reingeniería total del abordaje de la pandemia, así como facilitar la aprobación de protocolos de investigación terapéutica y su aplicación sin tanta burocracia a todos los pacientes y sus contactos.