10 mil jubilados trabajan en Meduca

El diálogo sobre el tema de destinar 6% del Producto Interno Bruto (PIB) para educación inició ayer con discrepancias y una ronda kilométrica de preguntas más bien relacionadas a los problemas regionales.

En el debate, la ministra Maruja Gorday de Villalobos reveló que en el Meduca hay 10 mil jubilados trabajando, al responder una pregunta sobre posibles recortes de planilla, pero aclaró que no se pretende afectar el área administrativa.

El gremio de la Asociación de Profesores cuestionó que el gobierno no cumple con la ley 34 de 1995 que fija en 6% del PIB el gasto público en educación y que en el 2020 de 3.9% y en el 2021 fue de 4.1%. También se reveló que el 85% del presupuesto del Ministerio de Educación (Meduca), se destina a planilla.

El profesor José Cambra advirtió que había diferencias terribles en las cifras que maneja el Meduca sobre el PIB y las que tienen los gremios magisteriales que las obtuvieron de la Gaceta Oficial.

Sin embargo, la ministra Maruja Gorday de Villalobos aclaró que el porcentaje es mayor, porque en el gasto de educación se deben incluir los gastos en instituciones educativas públicas y privadas y subsidios.

Así las cosas, la funcionaria dijo que para este año el gasto de educación es de 5.36% del PIB y que para el año 2025 se contempla llegar al 6%.

La ministra reveló el costo anual por estudiantes: primaria; $1,287.51; especial $3,079; premedia y media $1,848.27 y universitario $3,107.65.

Gorday de Moreno reveló además que en el abandono escolar la edad crítica es de estudiantes entre 12 y 15 años.

Aquí no es quién tiene la culpa, sino que hay que mejorar, si no vamos a seguir igual, exclamó la titular de Educación, aclarando que no "trajo un libro de sueño", luego que el dirigente, Fernando Ábrego, exclamó que pareciera que todo estaba bien.

