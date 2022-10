123 migrantes han muerto al cruzar la selva darienita

El subdirector del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Luis Trejos, reveló que en el cruce fronterizo de la selva de Darién han muerto 123 migrantes, la mayoría por inmersión.

"Tenemos hasta el momento 123 muertes... la mayor cantidad muertos son casualmente por ahogamiento, recuerden que la geografía de nuestra frontera no es una geografía fácil, no es una geografía amigable y los que vienen entrando no conocen los fenómenos que ocurren en nuestra selva. Lamentablemente nuestros ríos van creciendo y van creando cabezas de agua que lamentablemente se han llevado a familias completas”, detalló Trejos en "Debate Abierto".

Publicidad

El comisionado resaltó que la selva darienita es considerada como el paso de la muerte, pero esto se da porque desconocen la ruta de la selva, el largo trayecto y los peligros que presenta.

En el flujo migratorio va gente de tercera edad, mujeres embarazadas y niños que lastimosamente no tienen las condiciones físicas para soportar el escenario de la selva, entonces mueren ahogados, mueren por fatiga, enfermedades, explicó el segundo en mando del Senafront.

Por su parte, la directora de Migración, Samira Gozaina dijo que Panamá enfrenta un tsunami migratorio y ya este año han ingresado al país más de 151 mil migrantes.

Gozaine, resaltó que Panamá es el primer país de la ruta que hace un recuento oficial de personas, porque la información que recibimos de Colombia es parcial.

Del 1 de enero al 30 de septiembre, un total de 151,572 migrantes han cruzado por la extensa selva del Darién, con el único objetivo de llegar a los Estados Unidos, informó el ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino.

El titular de Seguridad Pública, señaló que de los 151,572 migrantes que han cruzado por la densa selva del Darién, (107,723) son de Venezuela, (8,579) de Haití, (4,322) de Cuba y (14,297) de otros países.

Contenido Premium: 0