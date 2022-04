2 meses más para extradición de "Cholo Chorrillo" a EEUU

Un Tribunal Penal de Costa Rica extendió por dos meses más el plazo para la extradición de Jorge Rubén Camargo, alias "Cholo Chorillo", revelaron medios ticos. Los dos meses para formalizar la extradición a EEUU se cumplieron el 11 de abril.

El fiscal de Distrito Central de Los Ángeles, California, Benedetto Balding vincula a "Cholo Chorrillo" con envíos de droga entre octubre 2017 y mayo del 2018.

Se alega que desde el 13 de octubre de 2017, el panameño - usando comunicación codificada en formato electrónico de comunicaciones- supuestamente discutió el precio de las drogas en Colombia con el conspirador 1, quien presuntamente debe ser el proveedor.

Se reporta además el decomiso de un cargamento el 17 de noviembre de 2017 y una reunión el 30 de enero de 2018 con un proveedor para coordinar futuros cargamentos de drogas.

Camargo permanece preso en Costa Rica desde su captura el 11 de febrero. Ya antes en Panamá estuvo detenido en Punta Coco, la sede de la Policía y La Joya.

Humberto Méndez, abogado del Cholo Chorrillo en Costa Rica, dijo que "todo está igual que desde el primer día que está detenido, lo único fue que se prorrogó la detención. Sobre esa acusación no sabemos nada, solo tenemos la petición de Estados Unidos para extradición. No sabemos si esa acusación es la correcta, porque al país no ha llegado nada”, declaró

"Cholo Chorrillo" se encuientra en una celda individual en el área Máxima Seguridad de La Reforma, indicó el abogado al portal CR.Hoy.

