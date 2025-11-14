3 mil personas serán contratadas en primera etapa por Chiquita

En su conferencia semanal, el presidente José Raúl Mulino calificó como un “éxito” la feria de reclutamiento, realizada por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) y la empresa Chiquita Panamá en Bocas del Toro.

“Me escribió la ministra (Jackeline Muñoz), que fue un éxito el reclutamiento. De un total de 5 mil puestos de trabajo que se han habilitado por parte de Chiquita, en esta primera etapa ingresarán 3 mil trabajadores; es una gran noticia para Bocas del Toro”, expresó Mulino.

Enfatizó que estas plazas serán fundamentales para la reactivación de la economía de la región.

Además, recalcó que el proceso de selección se realizó de manera abierta y transparente y sin influencia.

“Como pueden dar fe los que cubrieron el evento, sin que existan palancas ni banderías políticas de ningún tipo”, dijo el mandatario.

Y anunció que Mitradel entregó 165 bonos a trabajadores portuarios en Almirante, afectados por los cierres pasados, destacando el papel del sector marítimo en la exportación del banano que se produce en Bocas del Toro.