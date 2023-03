3 títulos para Oeste y 3 para Maldonado

Tres títulos para Panamá Oeste en los Campeonatos Nacionales de Béisbol Juvenil y tres títulos como manager para el ex grandes ligas Carlos Maldonado, lo más destacado al concluir el torneo el viernes.

Maldonado llevó a Metro a los campeonatos en 2015 y 2016. En su juventud lanzó para Metro con marca de 4-1 y un no hit no run frente a Bocas del Toro. En Grandes Ligas tuvo foja de 2-2. En 2003, cuando Panamá fue subcampeón Mundial en Cuba, él era coach de pitcheo del equipo dirigido por el ex grandes ligas Omar Moreno.

Publicidad



Oeste ganó en 1986 bajo el mando de Baldomero Salazar y en 1996 con Luis Muñoz de director. Muñoz ha sido uno de los peloteros más destacados del Oeste en las dos categorías. Desde un comienzo, Panamá Oeste se perfilaba como un posible campeón y así fue al barrer la serie final en 5 partidos. En todo el torneo lograron marca de 25-4. Un equipo muy disciplinado.

En 1985, los Vaqueros vencieron por 3-1 a Herrera en un juego extra. Y en 1996 derrotaron a los herreranos en la gran final 4 x 2 La marca en dos series en 1986 fue de 17-7 y la de 1996 en tres series fue de 21-7.



Los coclesanos fueron grandes rivales, estaban entre los favoritos desde el comienzo, bajo la dirección de Rodrigo Merón.



Cristobal Girón (8), Alberto Macré (5), José Murillo 111 (3), Ramon Webster (3) y Carlos Maldonado (3), son los managers con más títulos en el béisbol Juvenil.



Maldonado, Chico Salmón y Ramón Webster son los ex grandes ligas ganadores como directores en los campeonatos Nacionales de béisbol juvenil.



Oeste ingresó a los Nacionales en 1975 cuando la provincia de Panamá fue dividida en dos regiones.



El miembro del Salón de la fama, Mariano Rivera, el ex grandes ligas y jonronero Rubén Rivera, Manuel Girón, Matías Ruíz, los hermanos Dionisio y Justino Salinas, los hermanos Eric y Tito Libio Espino, Ronny Montero, Fermín Batista y los dirigentes Humberto Achon y Mapril Montenegro, entre otros más, son parte de la historia del béisbol del Oeste. Habría que hacerle un escrito especial.

Qué viva el béisbol... Saludos Vaqueros de Panamá Oeste y su manager.

Contenido Premium: 0