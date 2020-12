La directora Nacional de Salud, Nadja Porcell informó que Panamá realizó un acuerdo con cuatro de las cinco principales casas fabricantes de vacuna de COVID-19, para la adquisición de 5.5 millones de dosis, que van a impactar a alrededor del 80% de nuestra población".

Las declaraciones de Porcell surgen ante los cuestionamientos de distintos grupos de la sociedad sobre los planes del gobierno y del Ministerio de Salud en cuanto a la adquisición de la vacuna contra la Covid-19 y la organización para su distribución y almacenamiento en Panamá.

Porcell mencionó que ya se cuenta con cuatro congeladores que funcionarán a -80º para almacenar la vacuna, pero no se ha mencionado un plan específico de la distribución de las mismas.

En este aspecto, Porcell destacó que el gobierno está invirtiendo 5 millones de dólares en equipo para fortalecer la cadena frío.



