4 juegos no hit no run

Con el no hit no run de Jeremy Vargas -vs- Colombia por 10-0 en 5 entradas el viernes en el Mundial U15 de béisbol, que se realiza en México, en estos tipos de torneos similares, Panamá lleva 4 juegos de esa clase.

Primero fue José Murillo III en 1984-vs-Bristol por 1-0. Luego el chiricano Carlos Araúz, del equipo de Doleguita -vs- Alemania, en 1993, por 5-0.

En el Mundial Intermedio de 2000, Daniel Pérez logra juego sin hit y sin carreras -vs- Europa y gana por 5-0.

En 2002, Francisco Chiari lanza juego sin hit y sin carreras por 9-0 frente a Europa también en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas.

En en otro torneo, pero de Mayores, se recuerda el juego sin hit y sin carreras de Ronny Montero -vs- Alemania, en 1972, para ganar por 16 a 0. Esto es lo que tenemos por ahora. Williamsport ha sido la sede de 4 no, no hit no run.

