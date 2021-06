41% de los contagiados son del grupo entre 20 y 39 años

La Dra. Nadja Porcell, directora general de Salud, reveló que el 41% de los casos de Covid-19 y las formas graves del mismo corresponden a jóvenes de 20 a 39 años de edad.

La Dra. Porcell detalló que anteriormente el mayor número de casos de Covid-19 siempre estaban presentes en los grupos de 60 años en adelante y la letalidad en los grupos de mayores de 80 años, sin embargo, en las últimas semanas el equipo de salud ha observado el incremento de casos en este rango de edad, seguido al grupo de 40 y 59 y del grupo de menores de 20.

Indicó que alrededor del 15% de las personas se han contagiado en una actividad no familiar, el mayor porcentaje se contagia de un familiar cercano, seguido de actividades familiares, y en tercer lugar en actividades como los parking.

La Dra. Porcell señaló que mientras el equipo de trazabilidad más busca, más se dan cuenta que las personas contagiadas estuvieron en una actividad familiar o son personas que estuvieron en los famosos parking o en los eventos que se han dado últimamente.

“Hay que hacer un llamado de atención a la ciudadanía, porque consideran que estas semanas que pasaron al no tener casos elevados, al no tener muertes, era como que la pandemia aquí en Panamá había terminado, lo cual no es cierto”, señaló.