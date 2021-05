5 semanas después de vacunarse, se contagió de Covid. Hoy, comparte lo aprendido

Paty Aramburú es joven, saludable y uno de los primeros casos en Panamá de contagio del virus de Covid-19, luego de haberse aplicado las dos dosis de la vacuna de la farmacéutica belga, Pfizer.

Aramburú, a través de su cuenta de Instagram @patyreports, explica su experiencia con el Covid-19 después de cinco semanas de haberse vacunado y contesta las dudas de algunos panameños, quizás escéptico de participar en el proceso de vacunación de la población.

Además, comparte lo aprehendido de su experiencia y culmina su post con el mensaje "las vacunas salvan vidas".

Publicidad

Reproducimos el mensaje completo:

"Cinco semanas después de tener ambas dosis de la vacuna Pfizer me contagié de Covid. Por ser uno de los primeros casos en Panamá, he recibido cientos de preguntas y consultas. La más común, ¿tienes síntomas? Y la respuesta es no. Las vacunas funcionan.

¿Por qué me hice la prueba si no tenía síntomas? Porque había tenido contacto directo con una persona que resultó positiva. Esperé 5 días y me hice PCR.



Aquí les comparto lo que he aprendido: (disclaimer: esto es basado en mi experiencia, no tengo datos científicos)



•Sí... sí te puedes contagiar de Covid aunque estés vacunado (mi caso).

•Covid-19 puede entrar a tu cuerpo pero los anticuerpos de la vacuna matan las partículas del virus.

•Te infectas, pero no te enfermas.

•No debes presentar ningún síntoma (mi caso y el de mis papás también contagiados).

•No debes contagiar (mi caso). Mi esposo y mis hijas están negativos.

•Si estás vacunado y tienes contacto directo, no tienes que hacerte la prueba (al menos que tengas síntomas).

•En EU si estás vacunado y tienes un contacto directo, no es obligatorio hacerte la prueba ni hacer cuarentena. (Según guidelines de CDC @cdcgov). En Panamá si sales covid positivo tienes que hacer cuarentena aunque estés vacunado.

•Si vas a estar con alguien que no esté vacunado, ambos usen mascarilla

•Si no estás vacunado, no te quites la mascarilla en ningún lugar público.

•Las vacunas salvan vidas.