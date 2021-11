67% de desaprobación registra "Nito"

La evaluación de la gestión del presidente Laurentino Cortizo sigue en caída libre. El 67% de los encuestados por la firma Gallup Panamá desaprobó las labores del mandatario, porcentaje más alto en ocho meses. Es decir, un aumento de 18 puntos porcentuales comparado con la primera medición que se realizó en marzo pasado.

En cambio, sólo el 28% aprueba la gestión, una caída de 16 puntos si se toman en cuenta los resultados de marzo pasado.

De igual forma, son pocas las expectativas que tienen los panameños en que el gobierno resuelva las preocupaciones de sus familiares. Los resultados apuntan a que 8 de cada 10 panameños ve poco o nada probable que haya respuestas concretas para sus familias. En marzo pasado, esta medición fue del 68%.

En carácter, Cortizo tuvo una evaluación negativa de 52% y positiva de 28%. En tanto, en liderazgo la opinión negativa fue de 44% y positiva 23% y en comunicación: negativa 46% y positiva 28%.

En tanto, el vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, tampoco logra revertir la percepción negativa sobre su gestión. El 76% de los encuestados por no aprueba las labores del vicepresidente, mientras que el 14% sí las aprueba. Un 10% no sabe o no respondió.

Los encuestados también evaluaron qué tan probable es que este gobierno deje mega obras durante este periodo. El 63% considera que es poco o nada probable y el 36% dice que algo o muy probable.

Para este estudio de medición se realizaron 1,200 entrevistas, entre el 12 y 26 de octubre de 2021.Los resultados cuentan con un nivel de confianza del 95% y tienen un margen de error de 2.8 puntos a nivel total.

"Las encuestas son estudios de opinión sujetos a no reflejar la certeza de los resultados".