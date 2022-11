725 tongos para el "Conejo Malo"

La Policía Nacional de Panamá desplegará 725 unidades para el dispositivo de seguridad en torno al concierto de Bad Bunny, de hoy en el Estadio Rommel Fernández, donde se esperan 25 mil asistentes.

El mayor Guillermo Guzmán dijo que los policías de tránsito se mantendrán en los cruces y vías cercanas para garantizar la seguridad de los peatones y agilizar el tráfico.

Guzmán recomendó a los conductores evitar la Vía José Agustín Arango, ya que el inicio del evento coincidirá con la hora de salida de la jornada laboral.

Las prohibiciones son las mismas: No se permitirán el ingreso de cigarrillos electrónicos, ni objetos punzo cortantes, ni armas de fuego,ni utilizar luces de bengalas o de humo, desórdenes, entre otros. Todo ciudadano que incumpla alguna de estas normas, será sacado del evento sin derecho a reclamo.

No habrá estacionamientos en el estadio, y se recomendó estacionarse en otros lugares que estén iluminados y no dejar artículos de valor en sus autos. No se estacionen en las aceras ni en las orillas de la calle.

El subcomisionado Omar Pinto, Subdirector Nacional de Seguridad Ciudadana indicó que al igual que en el concierto de Daddy Yankee, habrán 3 anillos de seguridad y verificación, con unidades en las vías que conectan con la Avenida Domingo Díaz y la avenida José Agustín Arango, incluyendo las paradas aledañas a la Ciudad Deportiva Irving Saladino.

Por su parte, David Candanedo, gerente general de Magic Dreams, advirtió de la compra de boletos revendidos. "Vamos a ser muy estrictos y severos. La venta digital de boletos ha permitido que estos se hayan vendido en cuestión de horas.Hemos visto que en otros países se ha generado reventa de estos códigos QR, por lo que quiero recalcar la importancia de no recomprar boletos digitales a terceros. No compren boletos revendidos, porque probablemente estén siendo víctimas de estafa", afirmó.

Candanedo dijo que han identificado a través de las redes sociales, que ofrecen boletos en reventa hasta por $1,000 y hay personas dispuestas a pagarlos, hemos alertado a la Acodeco para que estén preparados para manejar estos casos".

En el concierto de Daddy Yankee se reportaron casos de personas que compraron boletos duplicados a revendedores, por lo que no se les permitió el ingreso. Candanedo advirtió que lo mismo ocurrirá en el concierto de Bad Bunny.

