75 destituidos en la Asamblea

La presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, junto a representantes de todas las bancadas, realizaron un recorrido por las instalaciones del legislativo para detectar quiénes están en planilla y no están asistiendo a sus puestos de trabajo.

Durante el recorrido, Castañeda reveló que ya se han concretado 75 destituciones de “botellas”, que son aquellos funcionarios que no trabajan y cobran un salario.

"Estamos fiscalizando si hay botellas y las botellas las vamos a romper", expresó.

Ante el retorno de una gran cantidad de personas que estaban en los pasillos, Castañeda indicó que están tratando de identificar quiénes son, dónde estaban y dónde van a estar ubicados.

“El que trabaja honradamente y viene todos los días, pues yo creo que merece un salario, el que no lo hace, pues no lo va a tener”, agregó.

Detalló que le han prohibido a los diputados que protejan a los que no trabajan y que no van a firmar a nadie que no trabaje.

Aclaró que no quieren jugar con el pan de nadie, pero si quien poner orden, por ello, al que trabaja se le va a recompensar con su salario.

