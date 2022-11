77% de panameños considera que insultos en estadios sí son violencia

El fútbol es parte del mundo laboral, sus protagonistas son trabajadores y lo que no es admisible en una oficina o una fábrica tampoco debería serlo en un estadio. Konzerta, Bumeran, Laborum, y Multitrabajos, realizaron un estudio de Violencia en el ámbito laboral y en el fútbol donde participaron 1063 personas de Panamá, Chile, Ecuador, Argentina y Perú.

“Para todos es muy importante lograr transmitir que cada una de las personas que hacen posibles los eventos asociados al fútbol, están trabajando y, cómo tal, tienen derecho a ejercer sus tareas en un buen clima laboral y lejos de situaciones de violencia”, comentó Jeff Morales, Gerente de Marketing de Konzerta.com.

En la búsqueda de concientizar sobre el derecho a ejercer tareas en un buen clima laboral y lejos de situaciones violentas se realizó este estudio y se pudo obtener que el 15% de los panameños encuestados asocia al mundo del fútbol con la violencia. El 53% en Argentina, el 45% de Chile, el 15% de Ecuador y el 21% de Perú. En promedio de la región está en un 30%.

Mundo laboral y violencia



También en el estudio se destaca que el 14% de los panameños, asocia al mundo laboral con la violencia. Y contestaron de la misma forma el 29% argentinos, 28% de los chilenos, el 14% de los ecuatorianos y el 20% de los peruanos. La media de la región se ubica en el 21%.

Respecto a las situaciones vividas en el trabajo, el 15% de los panameños responden que “sus compañeros de trabajo o su jefe los insultan o insultaban”, un 0.65%, respondieron que “insultaban a sus compañeros de trabajo” y que ambas situaciones son o eran frecuentes un 3%, y que ninguna de las situaciones anteriores es o era frecuente un 80%. No hay diferencias significativas con el resto de la región.



¿Qué pasa con el mundo del fútbol?

Los panameños respondieron que “insultan a los jugadores, al árbitro, al equipo técnico y/o a la otra hinchada” en un 9% de los casos, que “los jugadores, el árbitro, el equipo técnico y/o la otra hinchada los insultan” en un 1%, que ambas situaciones son frecuentes en un 19%, que ninguna de las situaciones anteriores es frecuente en un 37%, y que no van a la cancha en un 32%.Esto significa que alrededor de tres de cada diez personas, participaron de alguna forma de situaciones de violencia en los estadios de fútbol.



¿Cuál es la percepción que las personas tienen de estas situaciones?

Respecto al ámbito laboral, el 71% de los panameños considera que las situaciones mencionadas anteriormente son violencia. Y con un promedio regional que es de un 84%. El porcentaje anterior baja significativamente en el caso del fútbol. Solo el 33% de los panameños considera que las acciones anteriores son violencia. No se observan diferencias significativas con el resto de la región.

El 33% de los panameños considera que lo que es percibido como violento en su lugar de trabajo debería serlo también en los estadios de fútbol, el 66% que no. ¿Por qué los panameños consideran que lo que es percibido como violento en su lugar de trabajo debería serlo también en los estadios de fútbol y por qué no debería serlo? Dentro de las respuestas afirmativas, el 30% cree que “porque la violencia siempre es violencia” y el 27% piensa que “ambos son lugares de trabajo”.

Los motivos de los que respondieron que no son: “porque son ámbitos con códigos totalmente diferentes” en un 22%, “porque forma parte de la mística de la cancha” en un 9%, y porque “un insulto no es violencia” en un 10%.

