Nacional - 22/10/25 - 12:00 AM

79% de los colegios privados mantendrán sus precios para el 2026

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que el 79% de los colegios mantendrán los mismos costos en matrículas y anualidades para el próximo año lectivo.

De acuerdo con los resultados del monitoreo de costos de matrículas y anualidades en colegios particulares del país del año académico 2026, 111 colegios privados seguirán con los mismos precios, sin registrar aumentos.

Desde agosto de este año, funcionarios de la institución contactaron 174 colegios privados a nivel nacional, de los cuales 140 centros educativos fueron incluidos en el informe final por contar con datos comparativos actualizados. El informe se basa solo en costos de matrículas y mensualidades.

Según Diego Morales, director nacional de Libre Competencia, solo un 20% de los colegios reportaron aumento.

"Algunos colegios han aplicado incrementos de hasta $112.50 en la inscripción y hasta $525 en la anualidad, mientras que otros lo han reducido cerca de $200", explicó en una entrevista a TVN Noticias.

Morales comentó que algunos colegios argumentan mejoras en las estructuras o aumento salarial de docentes para subir las tarifas.

La Acodeco recuerda a los padres de familia y acudientes que los colegios particulares deben informar claramente los costos de matrícula, mensualidad o anualidad por lo menos 6 meses antes del inicio del período de matrícula, según lo que estipula el Decreto Ejecutivo 601 de 9 de julio de 2015​.

