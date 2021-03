93% de panameños considera que hay corrupción oficial

La encuesta de Gallup Panamá revela que el 93% de los entrevistados considera que se han dado actos de corrupción oficial. Solo el 4% dice que no y el 3% no sabe o no respondió.

La encuesta, que se aplicó a 1,230 personas entre 15 y 18 de marzo pasado, tiene un nivel de confianza del 95%, con un margen de error de 2.8.Por disposición del Tribunal Electoral se señala que las "encuestas son estudios de opinión sujetos a no reflejar la certeza de los resultados"

Pero, ¿cuáles son esos actos de corrupción que más conoce el panameño? La lista la encabeza la compra de ventiladores con 25%, el caso de los abusos de menores en albergues con un 21%, las planillas estatales con 17%.

Los encuestados también enumeraron la construcción del Hospital Modular (14%) y los sobrecostos en la compra de gel alcoholado (10%).

La firma también preguntó a los panameños si está o no de acuerdo con hacer una constituyente? El 70% dijo que sí, mientras que 18% dijo que no. El 12 contestó que no sabe o no respondió.