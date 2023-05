Abogado analiza caso en New Business

Alejandro Pérez, abogado del expresidente Ricardo Martinelli, recalcó este martes que los acuerdos de la fiscalía para tratar de vincular al exmandatario en el caso New Business están hechos con la lengua y no con documentos.

Pérez destacó que la trazabilidad de los fondos es clara y los registros bancarios indican a dónde fue el dinero.

"Nada llegó a las manos de Ricardo Martinelli, el dinero llegó a las manos de la familia Arias. Esta es una compraventa que era legítima y que por razones políticas se ha convertido en un instrumento de persecución política, en el que los que hicieron acuerdos de pena fueron a mentir y están tratando, con la lengua, halar a Martinelli a este proceso", comentó.

El abogado recordó que el caso "chimbo" de New Business solo persigue sacar de la carrera electoral a Ricardo Martinelli, quien lidera ampliamente las encuestas con miras a las elecciones de 2024.

En este sentido, Pérez resaltó que el fuero penal debe ser un instrumento para garantizar la pureza de las elecciones y que no se utilice la justicia para irrumpir y trastocar el curso de un evento electoral.

También manifestó que crear los tribunales ad hoc con posterioridad a los hechos es completamente ilegal como ha ocurrido en este caso.



Con respecto a la no comparecencia de los testigos protegidos, Pérez resaltó que una de las piezas angulares del Sistema Penal Acusatorio es el contradictorio.

"No se trata de que la jueza pueda valorar o no lo que el tipo declaró en una fiscalía, quien sabe bajo qué presión. Tiene que haber contradictorio. Si se viola el principio de contradicción, ese testimonio no tiene ningún valor. No puede haber un testigo que no se someta a un contradictorio", expuso.



De acuerdo con Pérez, las personas que hicieron los acuerdos de pena fueron intimidadas, metiendo en el proceso a familiares.

El abogado añadió que desde el punto de vista jurídico, la teoría de la fiscalía está muerta y destrozada.

