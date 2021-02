Abogados de Martinelli exigen que se fije fecha de audiencia

El abogado Sidney Sitton denunció que desde hace dos meses la defensa del ex presidente Ricardo Martinelli solicitó una audiencia por afectación de derechos sin que hasta el momento la Segunda Oficina Judicial a cargo de Irene Pinilla y de Evangelina Araúz, haya fijado la fecha; existe una manipulación, parcialidad y actúan de forma ¨dolosa, perversa e ilegal¨, denunció Sitton.



Sitton pidió al Procurador expresarse sobre la nota del Fiscal Superior Ricaurte Vásquez, fechada el 28 de enero de 2021, la cual viola una vez más los derechos humanos de Ricardo Martinelli y la calificó de absurda e ilegal; también denunció que este Fiscal, antes de llevar esta causa, se expresaba a favor de Juan Carlos Varela y manifestaba su odio contra Ricardo Martinelli.



¨Ricardo Martinelli, es la única persona que fue juzgada sin haber sido imputada, es la única persona en la cual su causa no está dentro del sistema o plataforma judicial ni del Ministerio Publico¨, denunció Sitton, al tiempo que sostuvo que cualquier abogado del expresidente para presentar una petición debe hacerlo de forma presencial cuando estos trámites se hacen a través de las respectivas plataformas.



La defensa de Ricardo Martinelli, solicitó al Procurador de la Nación, Eduardo Ulloa, y al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Ramón Fábrega, responder por las arbitrariedades que ejecutan sus funcionarios en contra del ex presidente de la República violando una vez más sus derechos y si estas arbitrariedades cuentan con el beneplácito de ellos.

El abogado Sidney Sittón denuncia que la numeración del expediente del expresidente @rmartinelli se le asignó a otra carpeta de un caso en el interior con la misma numeración, Esto es muy grave. Video: @victorarosemena https://t.co/6dEsSHC9Mh pic.twitter.com/39QZxrsvlA Publicidad February 4, 2021

Sitton también denunció que, en la Cancillería, durante la gestión de Alejandro Ferrer y la actual ministra Ericka Mouynes, no han respetado la decisión de las Naciones Unidas, que determinó, en el 2019, que la detención de Ricardo Martinelli fue violatoria a la constitución, al pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se les conminó a hacer las reparaciones, que hasta la fecha no han cumplido.



El vocero del equipo de defensa recordó que los fallos determinaron la no culpabilidad de Ricardo Martinelli y señaló que: ¨la defensa está consciente de que ésta, es una lucha más política que jurídica y sabemos que tantas veces celebren audiencias, saldremos triunfadores porque si algo quedó evidenciado en el juicio fue la mala actuación del Ministerio público¨.



Los abogados también se refirieron a la pretensión de querer llevar a Ricardo Martinelli a un juicio, violando el Principio de Especialidad por el cual él, fue extraditado, donde se dejó consignado que venía por un solo caso, tal como lo contemplan las leyes panameñas. ¨El actual Procurador de la Nación, Eduardo Ulloa, como abogado solicitó que Panamá cumpliera, en el año 2016, con el principio de especialidad, cuando su firma defendió a un cliente de Ucrania¨ le recordó Sitton, quien dijo que no es un hecho antojadizo.



Por su parte, Luis Eduardo Camacho Castro, vocero del expresidente dijo que Ricardo Martinelli se encuentra en una situación de indefensión y que esperan que la oficina judicial fije la fecha, próximamente, para la audiencia de afectación por derechos.



Desde el inicio de este proceso político han sido escandalosas las violaciones a los derechos y garantías procesales de Martinelli: ¨Las autoridades judiciales adoptaron precedentes tan aberrantes, que superan las tristemente célebres decisiones que el Órgano Judicial tomó durante la dictadura¨, finalizó Camacho