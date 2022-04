Abogados Martinelli denuncian violación y 'mano peluda' de la Corte

En el manejo del proceso contra Ricardo Martinelli hay una persecución política, violación del debido proceso, e irrespeto al principio de especialidad, denunció el equipo de abogados del expresidente.

LEE TAMBIÉN: LAS ULTIMAS NOTICIAS AQUÍ

Publicidad

En ese sentido el abogado Alfredo Vallarino manifestó que aparte que no se han respetado los derechos de Ricardo Martinelli, no se quiere reconocer el principio de especialidad, el cual no se lo dio el Tribunal Electoral sino que se lo otorga la ley.

Destaca que el hecho que el Tribunal Electoral haya valorado ese principio de especialidad para emitir un sentencia, no indica que los magistrados se lo está dando sino que lo toman en cuenta dentro de todos los parámetros que tienen que abordar de los que presentan las partes.

"Aquí nosotros tenemos que ver si queremos una Corte Suprema de Justicia donde el reparto que se hace para no haya corrpución, se lo puedam llevar por los cachos", indicó Vallarino.

Recuerda que antes de la demanda de inconstitucionalidad se presentaron dos recursos más los cuales por reparto de correspondía, el primero a la magistrada Maribel Cornejo, y el segundo a José Ayú Prado, no obstante estos se retiraron de inmediato cuando el tercero cayó en manos de la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López.

"Uno no presenta recursos para retirarlos de inmediato, al menos que se esté haciendo trampa, y al menos de la presidenta de la Corte se esté prestando para hacer trampa", recalcó el jurista.



Cuestionó que todo fue tan expedito cuando se presentó esa tercera demanda de inconstitucionalidad y el reparto le correspondió a María Eugenia López.





Denunció que la mano peluda de la Corte está afectando a ese órgano del Estado por lo cual solicitó a los 8 magistrados restantes que pongan el balance.

Por su part., el abogado Sydney Sittón manifestó que la magistrada Maria Eugenia López se tiro 26 años de la Corte Suprema de Justicia con la admisión de esta demanda de inconstitucionalidad.

Mientras que Carlos Carrillo denunció que antes de que se presentará la demanda de inconstitucionalidad que quedó en manos de la magistrada Maria Eugenia López, se habían presentado dos previas, lo que demuestra que intención había.

Contenido Premium: 0