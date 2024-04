Abogados piden nulidad de compra de armas

Panamá- La controversia por la misteriosa compra de 5,000 armas de fuego para la Policía Nacional llegó a la Corte Suprema de Justicia.

Los abogados Juan Ramón Sevillano y Silvio Guerra entregaron un recurso en el que exigen la nulidad de esta adquisición por ilegal, ya que la Asamblea Nacional aprobó la compra de armas de una marca y se adquirieron de otra.

“Estamos pidiendo a la Sala Tercera, a través del magistrado ponente, saber qué fue lo que pasó, por usted escucha a una comisionada de la dirección de Armas de la Policía decir que la Glock es lo máximo y de la noche a la mañana Smith & Wesson nos dice que pasó aquí”, declaró el abogado Guerra.

Sevillano detalló que al fabricante de las Glock se le pidió, para este acto público, que realizara una prueba que pasó con éxito luego de realizar 2,000 tiros y ni siquiera fue llamado para participar del proceso de compra.

La Policía Nacional utiliza armas Glock desde hace una década sin que haya existido inconveniente o reclamo.

“Si esto no es bueno para la Policía o los estamentos de seguridad a que obedeció la causa de porque decidiste irte a otra marca”, dijo Guerra, quien aclaró que no tiene nada en contra de algún fabricante de arma en particular.

Los abogados demandantes solicitaron la orden de compra de las armas al Ministerio de Seguridad y no se la han entregado. Tampoco aparece en el portal Panamá Compra lo que genera más suspicacia.

Otro elemento irregular es que la compra de armas se exceptúa de la modalidad de contratación directa; sin embargo, en esta ocasión fue utilizada, lo que contraviene la Ley 22 de 2006 sobre Contrataciones Públicas.

“Conforme al artículo 79 de la ley 22 del 2006, así como el Decreto Ejecutivo 439 del 2020, se establece que para la compra de armas no pueden hacerlo de manera directa; eso es ilegal, tenían que hacerlo mediante una licitación con concurrencia de oferentes y nunca lo hicieron", dijo Guerra.

Con información de Luis Avila

Los abogados Juan Ramón Sevillano y Silvio Guerra presentaron ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia una demanda de nulidad en contra de la compra de 5 mil armas para los estamentos de seguridad.@lavila15 pic.twitter.com/p9MSz5zIks — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) April 9, 2024

