Abrego presenta denuncia en TE y pide suspensión de subsidio al CD (Videos)

La diputada Yanibel Ábrego presentó una denuncia administrativa ante el Tribunal Electoral por una serie de irregularidades en el uso del subsidio postelectoral del partido Cambio Democrático.

Abrego indicó que están solicitando a los magistrados del Tribunal Electoral que suspendan de inmediato el subsidio de capacitación del CD hasta que se hagan las investigaciones respectivas dentro de los hallazgos ante los supuestos malos manejos.

"Denunciamos al señor RÓMULO ROUX, en calidad de Presidente y Representante Legal de dicho partido; MITZY TEJEIRA, en calidad de persona responsable de la administración financiera de los fondos del financiamiento público poselectoral ante el Tribunal Electoral, quien además ostenta el cargo de Secretaria Ejecutiva del partido; y, MANUEL COHEN, Secretario de Finanzas de la Junta Directiva, personas cuyas actuaciones tienen legitimidad para autorizar, recomendar, o gestionar compromisos y/o desembolsos del Proyecto de Presupuesto Anual autorizado al partido por el Tribunal Electoral", se puede leer en el documento.



La diputada del CD indicó también que se ha presentado una denuncia penal en la Fiscalía Electoral para que se ordene una auditoria forense por la Contraloría General de la Nación.

La diputada indicó que dentro de las irregularidades encontradas hay sedes contratadas en Chitré provincia de Herrera, en la que mensualmente se pagan 2,900 dólares a un local con un contrato a 20 años. Ni siquiera sabemos que el Partido Cambio Democrático está en 20 años.

LEE TAMBIÉN: Capitán del Senan cae con $6 mil en efectivo en operación de seguimiento

Publicidad



Abrego calificó la situación de inaceptable e indicó que en las páginas del Tribunal Electoral han encontrado información que muestra que "hay directores que cobran viáticos, se contratan ellos mismos y tengan viáticos de ellos y de sus familiares".

La diputada indicó que le han pedido a los magistrados del TE que jueguen su rol y reiteró la solicitud de la suspensión del subsidio de capacitación "donde se está haciendo el despilfarro y aunque no mencionó una cifra de dinero específica, indicó que lo ascendido es "cientos de miles que se han gastado en viáticos, incluso en medio de la pandemia

Explicó que el reglón de capacitación se desglosa en subsidios post electorales.

Abrego sustentó sus afirmaciones en el Decreto 34 del 20 de agosto del 2020 que estipula que los directores de los partidos políticos no pueden contratar con el partido ni sus familiares en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

La diputada indicó que las irregularidades han estado ocurriendo desde el 2018, pero aclaro que no se habían percatado porque "estábamos pensando que las cosas se estaban haciendo bien".

#NacionalCri Diputados de Cambio Democrático piden al Tribunal Electoral investigar uso de subsidio para capacitación. pic.twitter.com/RQn581SeUp — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) August 2, 2021

#NacionalCri Yanibel Abrego cuestiona la situación por la que está pasando el partido Cambio Democrático y la deuda con la CSS. pic.twitter.com/uZ2kBbQmJv — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) August 2, 2021