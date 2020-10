Abrirán las playas; prohibido guaro, busitos y los "diablos"

La buena noticia para muchos panameños fue confirmada hoy por el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, que anunció que las playas serán abiertas al público, con ciertas limitaciones y con las debidas precauciones.

El titular de Salud indicó que pronto se realizará el anuncio de la apertura de estos lugares de esparcimiento y atractivo turístico, pero destacó que no permitirá el ingreso a playas de buses ni busisto, para que el exparcimiento se realice dentro de la burbuja familiar.

Sucre informó que los grupos no serán mayores de siete personas y destacó que no se permitirán el ingreso de bebidas alcohólicas, además de la prohibición de venta de comidas.

De acuerdo con el anuncio de Sucre, las personas que quieran comer deberán hacerlo en el hotel, o en el lugar donde se encuentres.

En cuanto al uso de mascarillo, detalló que mientras se encuentren dentro del ambiente familiar no es obligatorio su uso, pero sí en cuanto se rompa esa burbuja familar, y en caso de que asistan a algún restauranate, o a un lugar público.

El ministro pidió paciencia ya que están siendo muy cautelosos para evtar volver a una cuarentena o al cierre de algunas actividades económicas que ya han abierto.

