Academia de la Lengua de Señas trabaja por un Panamá más inclusivo

En conmemoración del Día Internacional de las Lenguas de Señas, hoy 23 de septiembre, la Academia Panameña de la Lengua de Señas (APALES), reitera su compromiso para superar las barreras lingüísticas-culturales existentes, y así tener un país más inclusivo.

APALES se fundó en el 2020 y comenzó por un sueño de Javier Obaldía (director), una persona sorda que deseaba una completa inclusión en Panamá, concretándose en tiempos de pandemia tras su esfuerzo.

“La comunidad sorda panameña tiene una voz que quiere ser escuchada, y es deber de todos y cada uno de nosotros velar porque así sea. Llegar a esa equiparación de oportunidades, el reconocimiento de la LSP como lengua natural de los sordos panameños y a la aceptación de la diversidad cultural y lingüística de las mismas, reconociendo su cultura y cosmovisión”, dijo Obaldía.

El director de APALES destaca que ellos trabajan en superar las barreras lingüísticas-culturales existente entre las personas oyentes y sordas en Panamá, para ello ofrecen talleres y capacitaciones, en modalidad presencial y virtual, en tres niveles (básico, intermedio, avanzado). Se enseña desde cero todos los aspectos de la lengua de señas panameñas como el alfabeto manual, números y otros. También se educa sobre las expresiones de uso cotidiano y construcción de oraciones vocabulario especializado como legal, salud y religioso, hasta la profundidad de la gramática de la LSP.

En tanto, Javier Bedoya, interprete de Lengua de Señas y CO - Fundador de APALES, señala que para “ser el canal e instrumento de las personas sordas para que puedan acceder a la información, es algo que me brinda felicidad”.

Bedoya señaló que durante la pandemia del COVID-19 comenzó un curso, sin pensar eso le cambiaría la vida.

“A los pocos meses, Javier se dio cuenta que tenía un talento como interprete y me reclutó. 4 años después, estoy terminando mi Licenciatura en traducción e Interpretación de Lengua de Señas Panameñas en UDELAS, he trabajado en megaproyectos, fui la voz de Javier Obaldía en Héroes por Panamá, de una autoridad gubernamental como el Ex - viceministro de Cultura, Gabriel González”, dijo Bedoya.

Hoy, en el Día Internacional de las Lenguas de Señas, Apales insta a los panameños a ser agentes de cambio multiplicadores de lo que es la comunidad sorda y lo diversa que es su cultura, tradiciones y costumbres propias.

