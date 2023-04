Accidentado 2do. debate de extinción de dominio

La Asamblea Nacional -sin un quórum reglamentario- inició ayer el segundo debate del polémico proyecto de extinción de dominio y se declaró en sesión permanente que fue interrumpida por diversos recesos.

Al abrir el debate diputados de las bancadas del CD, del PRD y del Molirena se retiraron del pleno y en un momento sólo había 26 integrantes de la Asamblea en sus curules.

El debate lo abrió el presidente de la Asamblea, Crispiano Adames dijo que estaba a favor del proyecto y que salvaba su responsabilidad. No la debo, no tampoco la temo... mi carrera política no tiene nada que ver con crimen organizado, ni ninguna de sus variantes, agregó.

Sin embargo, su copartidario y presidente de la Comisión de Gobierno, Leadro Avila, instancia que aprobó en primer debate el proyecto 625, cuestionó que un tema tan sensitivo se pretenda discutir en 2do y 3er. debate faltando 3 días para cerrar sesiones.

Ávila criticó que ni a la misma comisión que cargó el proyecto se le avisó que entraría a 2do. debate.

Hay que andar con cuidado, porque después se le acusa a la Asamblea de aprobar proyectos a tambor batiente. Este pleno está vacío, yo soy bobo... no sé si lo que se busca es ir a votación para que se rechace el proyecto, porque no hay los votos, preguntó Avila.

