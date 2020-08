ACP ordena vacaciones, licencias y compensatorios para prevenir Covid

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ordenó limitar la cantidad diaria de empleados involucrados en las operaciones de la vía acuática, para prevenir el coronavirus que ya ha contagiado a 280 trabajadores y 7 han fallecido.

A través de una resolución, el administrador Ricaurte Vásquez dispuso que los trabajadores que no formen parte de las cuadrillas operativas diarias si tienen tiempo compensatorio deben acogerse al mismo, los que mantengan vacaciones deben hacer uso de estas y hasta se pueden adelantar vacaciones.

Los trabajadores que no laboren y no desean acogerse a vacaciones, pueden optar por una licencia sin sueldo. El personal también deberá tomar licencia sin sueldo, en caso de que no esté prestando servicio y no tenga vacaciones pendientes.

La idea -según la ACP- es evitar la aglomeración y limitar la cantidad de empleados que realizan labores presenciales relacionadas con la operación y tránsito de buques para mitigar la proliferación de contagios y salvaguardar la vida sin afectar operaciones del Canal.

Ricaurte Vásquez pidió a los gerentes administrar de forma más eficiente y equitativa la asignación de personal diario requerido en sus áreas, pero manteniendo un servicio adecuado, continuo y permanente.