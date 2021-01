Actuarios habían propuesto aumentar a 67 años la edad de jubilación

El informe de la Junta Técnica Actuarial de la Caja del Seguro Social (CSS) propone un ajuste para extender la edad de jubilación a los 67 años, ajustes en la cuota obrero-patronal hasta del 18.5% (hoy se paga un 23%) y una reducción de hasta el 20% del monto de las jubilaciones.

La edad de jubilación hoy día es de 62 años para los hombres y 57 años para las mujeres.

Publicidad

Los detalles fueron revelados por el economista Felipe Argote. Hay que advertir que el mandatario Laurentino Cortizo -al convocar al diálogo por la CSS- advirtió que para las reformas debían ser creativos, con opciones a corto y mediano plazo que no involucren medidas paramétricas.

Argote destaca que el informe actuarial advierte que se preparó en base a los Estados Financieros de la Caja de Seguro Social de 2018 no auditados por la Contraloría General de la República”.

El economista sostiene que si el gerente del departamento de finanzas de una empresa me presenta un análisis de los Estados Financieros advirtiendo que no quisieron ser firmados por los auditores yo los despido ipso facto. Si mis estudiantes presentan un análisis de las finanzas de una empresa sin ser auditados, los calificó con una F.

Pero esto no es todo. Según el resumen ejecutivo de los actuarios entre 2006 y 2018 se contabilizaron “erróneamente” las cuotas del XIII mes que corresponden al sistema mixto en el sistema solidario. O sea desde que se aprobó la ley hace más de 15 años, se vienen registrando mal y nadie en la junta directiva, ningún actuario, ningún director del Seguro Social se percató hasta ahora.

Además, según el mismo informe, debido a la implementación de los sistemas Safiro, Sap y Sipe se registran ingresos por inversiones artificialmente por entre 114 millones y 241 millones dólares.

Felipe Argote advierte que hay otras cosas más escandalosas. El informe actuarial presenta un resumen de fallas en la base de datos que toman para hacer su propuesta paramétrica. Veamos estas joyas: aparecen registrados 116,305 asegurados que se desconoce el año en que se inscribieron. Pueden haberse inscrito hace un mes o hace 30 años. Esto representa el 10% de los registros.

Hay 1,505 cotizantes del sistema mixto con mas de 275 cuotas. Esto son 23 años de cotización. No tendría que ser escandaloso si no fuera, porque este sistema nació en el 2006 por tanto estos asegurados se inscribieron 9 años antes que existiera el sistema o bien se les están asignado cuotas que no han pagado.

Además hay 111 cotizantes en el Sistema Solidario con más de 612 cuotas pagadas. Esto es que han pagado 51 años de cuotas y no se ha jubilado. Pero eso no es nada. Según los actuarios hay cotizantes que tienen más de 120 años y no se han jubilado.

Hay 2,874 cotizantes que no se tiene la menor sospecha de cuando nacieron; hay 5,851 cotizantes mayores de 70 años que no se han jubilado; aparecen 8,405 cotizantes en el Sistema Mixto que tienen más de 55 años cuando nadie mayor de 35 años en el 2007 podía están en este sistema.

Otro aspecto que resalta Argote es que existen 4,840 cotizantes en el sistema solidario con menos de 27 años. Para que esto ocurra tenían que inscribirse en el Seguro Social a los 12 años de vida. Pero si esto no lo sorprende, más sorpresa causa que -según el informe actuarial- en este momento hay en el Seguro Social 4,840 cotizantes que no han cumplido 15 años lo que significaría que la CSS está promoviendo el trabajo infantil, señala Argote.

Ante este informe que presenta la evidencia de un manejo desordenado de esta institución del pueblo panameño me sorprende que ni la Junta Directiva, ni ninguno de sus miembros haya denunciado este escándalo.