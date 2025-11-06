Acuerdo Alcaldía-Minsa: Ceden terreno para construcción del Hospital Panamá



La Alcaldía de Panamá oficializó este jueves la cesión de un terreno de más de 6 hectáreas al Ministerio de Salud (MINSA) para la construcción del Hospital Panamá Norte, una moderna instalación médica de segundo nivel que beneficiará a más de 400,000 residentes de la región norte de la capital.

El terreno, ubicado junto al supermercado Extra, a lo largo de la vía del Corredor de los Pobres, será el sitio donde se levantará esta nueva infraestructura sanitaria, cuya entrega está proyectada para enero de 2028.

Con una inversión estimada en 60 millones de dólares, el Hospital Panamá Norte contará con una amplia gama de servicios de salud, que incluyen atención en medicina general, pediatría, ginecología, cirugía, urgencias, hospitalización, laboratorio, radiología y farmacia, entre otros. Este hospital será un punto clave para mejorar la atención médica en esta importante área del país.

El acuerdo fue formalizado mediante la firma de un convenio entre el ministro de Salud, Fernando Boyd, y el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, consolidando una alianza institucional en pro de la salud pública.

Como parte de este convenio, la Alcaldía de Panamá entregó al Ministerio de Salud la administración de un terreno de 6.7 hectáreas, el cual fue adquirido por la comuna en 2014.



El alcalde Mayer Mizrachi destacó que, durante años, varios gobiernos mantuvieron terrenos sin uso mientras las comunidades necesitaban soluciones concretas. "Hoy le damos un propósito real a un terreno municipal: la salud para la población", manifestó.

Por su parte, el ministro Boyd informó que la construcción del hospital está programada para comenzar en 2026, con un costo total de aproximadamente 60 millones de dólares.



El proyecto se ejecutará bajo la modalidad llave en mano, lo que implica que la empresa contratista será responsable tanto de la construcción como de la entrega final de la obra.

Hace un mes , el Consejo Municipal de Panamá, autorizó por unanimidad la firma de un convenio entre la Alcaldía y el MINSA para la destinción del terreno en el corregimiento Ernesto Córdoba Campos para el proyectos relacionado con la salud pública.