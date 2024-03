Acumulan condenas a Ferrufino, pero niegan reemplazo de pena

El juez de cumplimiento Jostan Alexander Guevara, unificó las condenas de 48 meses de prisión y otra de 6 años de cárcel, que totalizan 10 años, al exministro de Desarrollo Social (Mides), Guillermo Ferrufino, pero negó el reemplazo de pena.

Guevara rechazó la solicitud de la defensa técnica particular de sustituir la pena de 48 meses de prisión por días multa, argumentando que la solicitud no cumplía con los requisitos establecidos por la norma y que el condenado no muestra intención de reintegrarse a la sociedad, ni de ofrecer una retribución justa.

La defensa anunció apelación. La audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones fue programada para el 19 de marzo,

La audiencia de ayer se realizó sin la presencia del sancionado por corrupción de servidores públicos y enriquecimiento injustificado.

