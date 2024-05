Adames dispuesto a poner cargo a disposición; piden cambio en PRD

El diputado Crispiano Adames, anunció estar dispuesto a renunciar al cargo de primer vicepresidente del PRD como parte de una propuesta renovadora del colectivo; al tiempo que hizo un llamado al resto del Comité Ejecutivo Nacional para que de manera urgente convoque al Directorio Nacional con el objetivo de hacer un "acto de contrición político" que permita tener un diagnóstico objetivo de las causas de lo ocurrido el pasado domingo 5 de mayo.

“Los resultados de las pasadas elecciones son el reflejo del sentir del electorado y del hartazgo social previsible por el rechazo particular a la gestión de un gobierno que se dice PRD, pero que sin lugar a dudas nunca se conectó con la esencia transformadora y participativa del colectivo”, dijo acotó Adames.



Agregó que corresponde hacer de manera 'desapasionada' una evaluación por parte de la dirigencia del PRD y enfatizó estar anuente a poner a disposición de la membresía su cargo de primer vicepresidente, acompañada de una convocatoria urgente del Comité Ejecutivo Nacional.

Adames reconoció que no le sorprendieron los resultados de las elecciones puesto que percibió el malestar de la membresía, que sí salió a votar con disciplina y contundentemente por otras opciones, desde las primarias del partido en las que se limitó el derecho a la participación y se impuso con coacción y amenaza a un candidato sin trayectoria.



“No hubo en las primarias una expresión real del querer de las bases lo que afectó de manera perversa e inédita nuestra oferta electoral; si no hubiera habido imposición, permitiendo elegir a otro candidato, tal vez hubiéramos perdido, pero no de esta forma apabullante”, precisó el diputado.



Agregó que era simplemente era lógico predecir que la obsesión, el narcisismo patológico y la desconexión de una persona y una dirigencia produciría este estrago que debe ser remediado urgentemente, “por lo que hago un llamado a las bases y a las estructuras formales a que juntos exijamos que el CEN convoque para debatir y posteriormente presentar al directorio propuestas sobre las decisiones que debemos asumir prontamente como colectivo porque veo que la gestión del gobierno electo va a ser complicada”.

Adames precisó que la situación política del país demanda que haya un partido desapasionado y desarraigado de alianzas coyunturales e insistió en que el país está cansado de la lucha estéril, la persecución, por lo que corresponde avocarse a un estado de conciliación política con todos los sectores que garantice la gobernabilidad y gobernanza.

Sobre su rol en la próxima Asamblea, si los nuevos compañeros de la bancada mayoritaria, quienes tal vez no tengan el conocimiento, pero sí la voluntad y la valentía, van en dirección de atender los reclamos del pueblo “allí me encontrarán también”.

“Estoy seguro que será una asamblea de debate y no de toma decisiones en base a líneas ni favoritismos personales ni partidistas porque los retos son grandes y los temas venideros como el del CSS así lo demandan”.

