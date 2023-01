Adames: no me voy a bajar, bailaré la última pieza

El presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, cree que su partido, el PRD, se ha distanciado de las bases, y que si un sector de la dirigencia del colectivo quiere forzar la imposición de un candidato, esas mismas bases terminarán por "rebasarlo". Adames también reconoce que si logra ganar la primaria presidencial por PRD, las encuestas ya vislumbran que su principal rival en la oposición será Ricardo Martinelli, de Realizando Metas.

¿Por qué ahora quiere ser presidente?

Uno de los principios fundamentales del Torrijismo en el PRD es con respecto a la participación de todos y también con respecto a la movilidad social que tiene cualquier miembro del partido que haya podido convocar un rango de liderazgo. Hemos sentido que el PRD requiere reencontrarse con sus orígenes. La transformación social se produjo por la introducción a la vida política nacional, social y económica del general Omar Torrijos Herrera. En base a ese precepto y a la consideración de participación, consideramos que tenemos la capacidad y la oportunidad de aspirar en las primarias de nuestro colectivo.

¿Cómo se ha desconectado el PRD con las bases?

Es un proceso acumulativo. Desde la muerte del general Omar Torrijos inicia un proceso de reversión de muchas de las premisas y muchas de las políticas públicas que se desarrollaron de 1969 a 1978, y esa acumulación ha llegado a aspectos determinantes en que el PRD en vez de ser un partido de inclinación socialdemócrata en búsqueda del bienestar social, ha incurrido en práctica clientelares.

¿Y cómo combatir el clientelismo que reconoce que hay en el PRD?

Ese es un fenómeno social de toda la república y de las circunstancias, amarrado de la clase política. Se debe establecer una política de rendición de cuentas y donde entremos todos y reconozcamos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. El país lo requiere y lo exige como un método de avance.

¿El PRD está secuestrado?

Si un líder no hace lo que le corresponde, va a ser rebasado por las bases de su colectivo, y en el caso del PRD siento que debemos hacer un alto, una reflexión y una reconsideración de algunas actitudes, fundamentalmente de las autoridades que dirigimos el partido.

Usted denunció "presiones". ¿Quiénes son los que están ejerciendo "presiones" a los miembros del partido?

En Puerto Armuelles, junto a una cantidad importante de autoridades y miembros del partido, solicitamos que pudiésemos tener la campaña más transparente y más democrática, y que no se optara del aparataje de ninguna condición, llámese partido o llámese gobierno, para forzar una decisión. Eso sería como potenciar a un gigante de pies de barro.

A lo interno del PRD quién sería el candidato más duro para usted: ¿José Gabriel Carrizo o Martín Torrijos?

El PRD tiene gran cantidad de capacidad y recurso humano. El general Omar Torrijos lo decía: "el que no aspira, expira". Lo mejor que puede producirse en el PRD es que haya la apertura total, que no haya un candidato impuesto ni único. El expresidente Martín Torrijos considero que es una excelente opción. Fue un estadista, una persona que fue brillante en el desarrollo de políticas públicas, y tiene los méritos, como los tiene el expresidente Ernesto Pérez Balladares, la doctora Rosario Turner. Lo tiene incluso Gaby Carrizo, pero esta es una contienda en que debe prevalecer quien realmente el liderazgo más allá de lo relativo.

Pero, ¿no hay uno más difícil de derrotar que los otros?

Todos deberíamos ser iguales, y nos debemos encontrar en el camino en la búsqueda de los votos estén donde estén. Las bases requieren en este momento ser escuchadas y atendidas. En base a eso, el que más consulta menos se equivoca.

¿Y usted siente que está más conectado con las bases que los otros?

No es que me sienta más representado, es que anteponemos el hecho de que los sectores más populares, que conforman en su mayoría al PRD merecen la atención de ser auscultados y escuchados. Quien demuestre en un periodo de tiempo su capacidad, su esfuerzo, su voluntad, es el que puede responder a esa pregunta.

Objetivamente, con la tradición de que ningún gobierno repite y el desgaste adicional provocado por la pandemia, ¿cree usted que el PRD tiene opción de triunfo?

El PRD puede romper ese paradigma de no alternancia en el poder, no obstante, cada gobierno tiene un arrastre político producto de lo que no se pudo hacer o que no se hizo acorde con las expectativas de las personas. Nos cayó una pandemia en el mundo que rompió la institucionalidad de cualquier gestión, y también rompió al hombre en su interior y lo hizo menos receptivo a las propuestas. La guerra que se dispone en el futuro tiene de propuestas reales, con una plataforma de racionalidad y no simplemente de esperanza y pasiones y discursos teóricos. Ojalá ese sea el debate interno del PRD y más adelante de Panamá.

¿Quién considera el candidato rival a vencer en la elección general?

Si fuera por las encuestas, sin duda alguna fuera el expresidente Ricardo Martinelli, pero el hombre siempre tiene la vocación de asumir posiciones ligadas a los retos y amenazas que se presentan. Siento que la clase política se conjugaría en una gran alianza si eso fuese así, en contra de las pretensiones de una persona que pueda que recoja la fuerza de una percepción establecida en una encuesta. Creo que esta será una de las elecciones más complicadas, en las que las personas asumirán una decisión detrás de la mampara.

¿Usted va hasta el final como precandidato presidencial o hay posibilidad de negociar y declinar?

En política uno nunca sabe con quién va a bailar la última pieza. Lo que sí podemos determinar es que Crispiano Adames va a ir hasta el último día de su aspiración general. No me voy a bajar. No voy a ceder. Eso no significa que no podamos conversar con otras personas.