Adelantan primeras pesquisas por contrato de la ACP

El Ministerio Público (MP) lleva a cabo las primeras diligencias como parte de la investigación que adelanta por posibles irregularidades en la compra millonaria que realizó la Autoridad del Canal Panamá (ACP) de un programa para optimizar los procesos de la vía interoceánica.

Como parte de las investigaciones, el MP envió una nota al administrador de la ACP, Ricauter Vásquez, solicitándole toda la información relacionada a dicho contrato millonario.

El procuradoEduardo Ulloa indicó que dicho expediente ya se encuentra en la Fiscalía de Atención Primaria Anticorrupción, donde se ha estado recabando toda la documentación relativa a la contratación. “Eso está en una etapa inicial, pero se está avanzando”, puntualizó el funcionario de instrucción.

Por este programa, la Autoridad del Canal de Panamá pagó aproximadamente $15.7 millones, pero nunca se implementó.

Se trata de la contratación de Quintix, una herramienta de tecnología. La adquisición se hizo bajo la administración de Jorge Luis Quijano.

En su momento, el exadministrador de la ACP se defendió de esta denuncia aduciendo que durante su gestión no se dio ningún acto de corrupción.

“Como siempre he dicho, en mi administración no ha habido ninguna corrupción, ni dolo en ninguna de las contrataciones y por tal razón no tengo ningún reparo en que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes”, se defendió Quijano.