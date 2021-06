Agónica industria turística exigen flexibilizar entrada de viajeros a Panamá

Panamá- La industria turística de Panamá esperaba repuntar este año tras la debacle de 2020 a causa de la pandemia pero agoniza con una ocupación hotelera menor al 10 %, por lo que pide al Gobierno abonar el camino flexibilizando los "excesivos" controles sanitarios en el principal aeropuerto del país.

LEE TAMBIÉN: Despiden a Olga Cárdenas, líder comunitaria de El Chorrillo y combativa política

Publicidad

"Como sector turismo y productivo hemos venido pidiendo, y no solo ahora sino desde hace meses, que queremos un balance entre la economía y la salud", dijo en una entrevista con Efe el presidente de la Cámara de Turismo (Camtur) de Panamá, Ernesto Orillac.

Los principales gremios turísticos del país enviaron esta semana al Gobierno una carta en la que exigieron siete medidas "inmediatas" para facilitar la entrada de pasajeros por el Aeropuerto de Tocumen, el principal y un importante centro de conexiones para el continente.

Entre las exigencias está que se permita la entrada de pasajeros ya vacunados sin exigirle pruebas de covid-19, implantar el certificado de vacunación digital, pedir a los no vacunados solo una PCR negativa, y eliminar las cuarentenas obligatorias para los pasajeros de determinados destinos.

Las cuarentenas obligatorias y la realización de dos pruebas PCR en Panamá son medidas establecidas por el Ministerio de Salud para los pasajeros procedentes de varios destinos, entre ellos, Suramérica, el principal mercado para el turismo panameño.

La industria turística exigió que el Ministerio de Salud "retire sus operaciones" del aeropuerto de Tocumen, y que se eliminen las restricciones de movilidad en todo el territorio nacional, que se han ido reimplantado en las últimas semanas ante llegada de una tercera ola pandémica.

Estas medidas de ejecución "inmediata" puede abrir una mejor vereda para reactivar la economía de Panamá tras el desplome del 17,9 % del año pasado, dijeron los gremios, que recalcaron que el turismo aportaba 4.500 millones de dólares anuales al PIB antes de la pandemia.

MEDIDAS "SIN BASE CIENTÍFICA"

Las restricciones de entrada a Panamá "a nuestros criterio, no tienen ningún sentido y ni base científica", dijo Efe Orillac.

"Cuál es la diferencia entre un panameño y otro visitante que venga con sus vacunas", se preguntó, en referencia a la resolución vigente desde esta semana que exonera de cuarentenas y de practicarse pruebas PCR al llegar al país a los ciudadanos panameños o residentes con esquema de vacunación anticovid completo procedentes de Suramérica, Reino Unido, Suráfrica y la India.

La entrada de los viajeros procedentes de Suramérica "se podría abrir como se ha hecho con los residentes y nacionales vacunados", que solo deben presentar una PCR con máximo 48 horas de realizada, dijo Orillac, que subrayó que el "virus no está entrando por las fronteras", pues los contagiados detectados en el aeropuerto "son menos del 1 %" del total.

2021, EL AÑO SIN RECUPERACIÓN

La reactivación turística esperada este 2021 de entre "un 30 % a 40 %" respecto al 2019, "no está llegando ni al 10 %", dijo el presidente de la Cámara de Turismo, que recordó que el sector se derrumbó en un 75 % el año pasado a causa de la pandemia.

El 2021 "arrancó cerrado con medidas muy fuertes" a la movilidad impuestas por el Gobierno -para frenar una agresiva segunda ola pandémica- "sin consultar, de un momento para otro, cuando las decisiones del turismo se toman con muchas semanas de antelación".

Para el presidente de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), Armando Rodríguez, "los números hablan: antes de pandemia pasaban hasta 7.000 personas diarias por Tocumen ahora son acaso llegamos a los 1.500".

La ocupación "no supera el 10 %", y se pudo "reactivar el 15 % de los empleados porque todos los hoteles que han abierto lo han hecho al 50 % de su capacidad. Estamos hablando de que en 2019 generábamos 45.000 empleos", afirmó Rodríguez.

El 2020 "el sector hotelero cerró con unas pérdidas de 480 millones", dijo Rodríguez que lamentó que la reactivación que venía experimentando el sector en el interior del país se frenara nuevamente con las restricciones a la movilidad nocturna y los domingos impuestas en las últimas semanas.

"El turismo no se improvisa, se planifica. Y esto no se puede hacer si existe mucha incertidumbre (...) apostamos a que se empleen buenas prácticas y se emulen buenos ejemplos de otros países como República Dominicana, México o Costa Rica", afirmó.