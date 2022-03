Agradece a su madre, su ejemplo a seguir

Si hay una persona que ha sido un ejemplo a seguir para Moyra Brunette, esa es su madre, por ello, ayer, en el Día Internacional de la Mujer, le agradeció por la educación que le dio y sostenerla en cada momento de su vida.

Vestidas ambas con un atuendo típico, Moyra dejó un video en su cuenta de Instagram junto a su progenitora, dedicándole la canción de Ulpiano Vergara, “Mi persona favorita”, y expresando que dedicaba ese espacio a las mujeres aguerridas del mundo.

“Quisiera honrar a todas las mujeres del mundo, empezando con la mujer que me dio la vida. Y que desde entonces ha sido mi ejemplo a seguir. Una mujer entregada, perseverante y aguerrida. Mujer profesional, madre y esposa. Gracias por la educación y por los valores inculcados. Gracias por sostenerme, en los momentos que caigo. Mujer de Dios y de Fe. Mujer, sinónimo de luz y vida”, expresó la coreógrafa en un bonito mensaje para su mamá.

Moyra es una mujer luchadora, que en más de una ocasión quiso renunciar a su sueño, pero no lo hizo y dejó que todo fluyera. Jamás pensó que iba a crecer tanto después de abrir su primera academia de danzas en 2002.

“Todo este recorrido, que me costó muchos años de estar sola y sin mi familia, me enseñó que nada se vive por el gusto. Que todo te lleva hacia lo que siempre ha estado en tu mente. Solo que los atajos de DIOS son misteriosos, y en ÉL siempre debemos confiar”, afirmó la directora de Moyras Academy, en un escrito que publicó hace unos días en su cuenta de Instagram, dejando como conclusión que pase lo que pase NO abandones tus sueños o metas.

