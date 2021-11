¡AHÍ, AHÍ, AHÍ ESTÁ EL CAMPEÓN!

Ricardo Martinelli fue absuelto por segunda ocasión. En dos juicios, seis jueces lo han declarado inocente en el caso pinchazos.

La decisión provocó derroche de alegría en la sede del Sistema Penal Acusatorio, donde una multitud esperaba el resultado.

Una batucada animaba a la gente que gritaba al ver a Ricardo Martinelli: "¡ahi, ahí, ahí está el campeón".

"El Loco" hacía la señal de victoria con ambas manos y luego levantaba un fajín de campeón mundial. Un grupo de pastores oraba y al casi un centenar de antimotines solo les tocó quedar como mirones.

Martinelli-reconoció que ha sufrido mucho: "Han sido siete años en esta tortura, en este suplicio, le doy las gracias a Dios, le doy gracias a la justicia panameña, he sufrido mucho, no quiero que esto le pase a ningún panameño, por favor lo que me han hecho a mí, no le suceda a ningún otro panameño... por favor a nadie más".