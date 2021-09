¡Ahora puede coordinar su cita con amantes!

Tener un amante puede ser lo más peligroso dentro de una relación, pero también podría ser el salvavidas para evitar divorcios o rupturas.

Para quienes tienen esta mentalidad y son “open mind” o de mente abierta, hay un portal exclusivo para buscar citas extramaritales. ¡Sí, extramatrimoniales”. No hay ataduras ni enamoramientos, tampoco compromisos.

Silvia Rubies, vocera para España y Latinoamérica de la web Gleeden, aseguró a Crítica que desde hace poco los panameños pueden disfrutar de la aplicación, pero ya lo considera un mercado muy interesante.

Explicó que hay seguridad en la aplicación, la cual tiene reglas bien definidas. Es gratuita para mujeres y solo se tiene que llenar un formulario con un alias y un correo electrónico y, listo. Bienvenidos al mundo de las citas extramaritales.

¿Son amantes o novias? ¿Cómo se hace el contacto y el proceso?

Se trabaja de manera similar a otras aplicaciones, abres un perfil, preferiblemente usando un alias y una dirección diferente a la que usan normalmente.

Son amantes, es el término que se usa, aplica para hombres y mujeres, pueden poner casada o en convivencia, viudo, divorciado que no quieren algo serio, busquen una aventura o soltera sin compromiso. Rellenas los campos para que el algoritmo te presente las personas, esto por medio de una galería con opciones.

La inscripción es gratuita, pero los hombres sí se mueven por una sección de créditos.

¿Qué tan seguro es? ¿Qué te asegura que no te filmen en pelotas y te chantajean?

Se tiene un equipo en la página web. Seguridad, privacidad, discreción, son los pilares del proyecto. No se quiere que se filtre nada. Nosotros solo pedimos una dirección de correo, un alias. Los moderadores evalúan las palabras, en caso de infracción colocan banderas rojas. Tampoco se permite pedir intercambio de dinero, la prostitución o chantaje, en caso de infringir se cierran los perfiles. Las mujeres pueden denunciar si hay un perfil que los está acosando.

¿Dónde son los encuentros cercanos? ¿Cómo se establecen esas citas?

Lo que pasa es que la empresa es responsable cuando se usa la plataforma, cuando se pasa de manera online a lo que es el mundo real, nosotros no podemos llegar a saber. Obviamente se les pide a las personas que opten por no elegir lugares como sus propias casas o zonas que usan regularmente. Ellos son libres de elegir la forma en que lo hacen y si desean tener sus encuentros románticos.

¿Qué no se permite?

En realidad no deja de ser nada que no se permite en la vida real. Los perfiles deben ser reales y no bots, tampoco usamos animadoras, que son mujeres contratadas para chatear con hombres y hacerlos gastar créditos. Hay botones rojos, si se detecta malas prácticas. Todo tipo de amenazas acosos, vocabularios no consentidos, enviar fotos o videos. Todo lo que no esté establecido entre las relaciones y las molestias constantes de joder y molestar.

Primera web de citas extramaritales del mundo. ¿No temen problemas legales?

Salió en el 2009, tenemos 12 años, en Latinoamérica tiene menos. En Francia que salió primero ha habido reclamaciones y denuncias de agrupaciones ultra católicas, que fomentamos infidelidad y que rompemos familias. Son siempre denuncias que hemos ganado, a nadie se le pone una pistola para que sean infieles y que siempre ha existido, que quiera ser infiel lo hará, sin importar que exista este web. Es una oportunidad de negocio que se aprovechó.

¿Cómo es el costo para los hombres?

En la web se mencionan los precios establecidos. Hay tres paquetes que inician desde 20 que te da cierta cantidad de créditos, luego está la de 50 euros y finalmente una de 100 euros que puedes seguir jugando más. Es como una máquina que te da más. No queremos quesea como membresía, sino que cada uno lo haga como más pueda. Buscamos que sea comprar packs por un tiempo, darles más créditos para que puedan jugar. En el caso de las mujeres es gratis.

Nos interesa mucho Latinoamérica y abriendo mercados. En Panamá hace poco tiempo que existimos, pero le estamos haciendo comunicación con altavoces por así decirlo, también es un país en el que apostamos y en el que creemos que puede ser interesante.

Las mujeres que reciben menos elogios de sus parejas o no son atendidas buscan ser satisfechas en este tipo de plataformas.