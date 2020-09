¡Al fin! ¡Se acaban los días de rejeros!

Desde hace 173 días -casi seis meses- los hombres y mujeres no podían salir juntos a la calle, debido a las restricciones por sexo vigentes desde el 25 de marzo, que hoy llegan a su fin en Panamá.

El Decreto Ejecutivo N°1078, dejó sin efecto esa limitante de circulación y varió el horario del toque de queda que ahora será de 11:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. de lunes a sábado. El domingo de cuarentena total para las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

En Bocas del Toro, Colón y Chiriquí, el Toque de Queda se mantiene de lunes a jueves de 7:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.; y los viernes se implementa la cuarentena total desde las 7:00 p.m. hasta el lunes a las 5:00 a.m.

#SucesosCri La libertad le duró poco a Orlando Humberto Ríos, conocido como 'Macarrón", quien fue capturado por unidades de la DNIP, solo horas después de haberse evadido de la cárcel Tinajitas, en San Miguelito. ¡Zaaazzzz! pic.twitter.com/NUY73hPehf — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) September 14, 2020

La semana 37 del coronavirus en Panamá terminó con 80 decesos y 4,702 contagios, lo que arroja una tasa de letalidad de 1.7% en los últimos 7 días. En promedio fueron 11.4 muertos por día y 672 casos infectados cada 24 horas. Los números reflejan un descenso en la pandemia.

En la semana hubo 91 decesos y 4,981 contagios. En promedio fueron 13 fallecidos por día y 711.6 infectados cada 24 horas.

La semana 35 registró 103 decesos (14.7 por día) y 5,165 contagios (737.8 cada 24 horas); la 34 terminó con 125 decesos y 6,387 contagios. En promedio fueron 17.8 muertes y 912.4 infectados por día.

Para la semana 33 hubo 128 decesos y 7,448 contagios. La semana 32 terminó con 168 muertes y 7,040 contagios. En la 31 se dieron 177 fallecidos y los infectados fueron 7,157.

Ayer se aplicaron 4,469 pruebas y 704 (15.8%) fueron positivas. Se registraron 11 nuevas defunciones, que totalizan 2,166 acumuladas.

Se contabilizan 74,107 pacientes recuperados y 101,745 contagios acumulados.

Los casos activos suman 25,472. En aislamiento domiciliario se reportan 23,610, 590 en hoteles, 1,115 se encuentran en salas de hospitales y 157 en cuidados intensivos.



Corregimientos de mayor contagio

Los corregimientos que ayer registraron más casos fueron: Rodolfo Aguilar Delgado (43), Arraiján (39), Tocumen (25), Puerto Armuelles (20), Soloy (19), Amelia Denis De Icaza (18), Santiago (18), Río Sábalo (17), Cerro Silvestre (17), Belisario Frías (15), David (15), Las Mañanitas (15), Juan Demóstenes Arosemena (14), San Martín (14), 24 de Diciembre (13), Pedregal (13), Juan Díaz (13), Progreso (13), Burunga (12).