Albergues cobraban la Beca Universal de niños; hacían crueldades

En algunos albergues del Estados, sus administradores cobraban el subsidio de la Becas Universal de los niños y jóvenes que se encontraban en el sitio y no reportaban en qué era utilizado este dinero, según reveló la diputada suplente Walkiria Chandler D’Orcy.

Chandler lideró una investigación que reveló que decenas de niños fueron abusados y maltratados física y sexualmente en al menos 14 albergues del Estado. Los resultados de esta investigación se dieron a conocer la semana pasada en la comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional de Diputados.

La diputada indicó que en algunos centros no les garantizaban las clases virtuales a los menores, según el informe de 700 páginas, entregado al Procurador General de la Nación, Eduardo Ulloa, este lunes.

"Nos dimos cuenta que la institución llamada a proteger a la niñez presentaba una total desconexión con lo que estaba pasando en los albergues. Ellos no supervisaban, no fiscalizaban y, peor... son albergues que gozan de un subsidio estatal para que supuestamente, ellos puedan tener mejores funciones administrativas, para garantizar un mínimo de alimentación digna y adecuada para estos infantes", indicó.

La diputada indica que cuando los niños ingresaban a los albergues no eran divididos por tema de género, es decir niñas con niños.

En los albergues hay un total de 108 menores que presentan un grado de discapacidad y lastimosamente estaban en condiciones de abandono.

"Pudimos constatar menores que eran dejado todo el día sin cambiarlo frente a una televisión, sin cambiarlo, ya que no están en condiciones de valerse por sí mismos. ¡Esto era inhumano al igual que los distintos tratos que se pudo encontrar".

"No es lo mismo tener a lactantes, niños y adolescentes con otro tipo de niños y mucho menos es recomendado bajo ningún protocolo, mezclar menores con adultos y adultos que están en condiciones de recuperación por abuso de sustancias ilícitas.



"A la mayoría de los albergues a los que nosotros fuimos ni siquiera estaban dándole seguimiento a la teleeducación, ya que debido a la panademia, los niños han tenido que ser formados. Hay albergues que ni siquiera cuentan con internet, que no tienen computadoras", dijo Chandler, en el programa Cuarto Poder, que tranmite Telemetro Radio.

Chandler indicó que muchos albergues estaban recibiendo el subsidio del Estado, a través del programa Angel Guardián y se desconoce a dónde va o cómo se administra el dinero, porque no se fiscaliza.