Alcalde de Colón tomará licencia con sueldo de más de $17 mil en ACP

Diógenes Galván, el recién alcalde electo de la provincia de Colón, aseguró que tomará una licencia con sueldo de su trabajo como práctico en la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), donde devenga un salario base de $17, 968.28 y rechazará el que le corresponde como alcalde de la costa atlántica.

De acuerdo con Galván, dicho salario de alcalde, que oscila entre los 10 mil dólares, puede ser utilizado en programas sociales para jóvenes de la provincia, además, tomó la decisión, porque no puede desmejorar la calidad de vida de su familia.



"Voy a tomar una licencia con sueldo, como lo aprueba la ley; la ley estipula que si eres escogido por votación popular tienes la opción de quedarte con alguno de los dos sueldos. Yo pierdo mucho dinero aún así quedándome con salario de práctico; tengo 26 años siendo práctico, pero dejo de percibir algunos recursos, ingresos que vienen asociados al salario...es la única forma que puedo asumir esta responsabilidad sin perder la atención a mi familia, a las responsabilidades de educación de mis hijos, no puedo desmejorar la vida de mi familia por servirle a mi país", explicó durante el programa televisivo De Frente con Sabrina Bacal.

Por lo anterior, Galván dijo que con el salario de alcalde, los jóvenes de la provincia podrán tener $120 mil dólares al año.

De acuerdo con el Capítulo II, Alcalde Municipal de la Ley 37 de 29 de junio de 2009 que descentraliza la administración pública, el alcalde y el vicealcalde devengarán el salario establecido en el Presupuesto Municipal; cualquier ajuste salarial de ambos responderá a la política salarial del Municipio; no obstante, el salario del alcalde no será inferior a dos mil balboas (B/.2,000.00).

Galván también se refirió a los posibles cambios que surgen en las alcaldías tras la elección de una nueva figura, explicando que "aquellos funcionarios que estén contratados sin ejercer ningún tipo de cargo o funciones, evidentemente no van a poder seguir recibiendo estos cheques, porque es inaceptable, no es legal, no es moral; aquellos que por supuesto estén trabajando y lo estén haciendo bien y ahí se quedarán...por supuesto, los funcionarios de confianza del alcalde actual se van a tener que retirar con el alcalde actual, porque necesitamos tener en esos espacios gente que entienda el proyecto...".

