Alcalde Fábrega acepta que violó cuarentena y pide disculpas

El alcalde capitalino, José Luis Fábrega, aceptó que violó la cuarentena este sábado al ser sorprendido en Coronado, infringiendo la medida de cuarentena total, impuesta por el Ministerio de Salud para evitar la propagación del COVID-19, que ha causado la muerte a más de 1, 400 panameños.

Fábrega reaccionó a través de un comunicado, unas dos horas después, de que un video lo mostrara en la playa disfrutando de la brisa marina.

"Hago la aclaración que soy el primero en exigir el acatamiento de las normas y el cumplimiento de los controles sanitarios para la reducción de los contagion por COVID-19. Al haber salido y estado en el lugar, también fui multado y de manera responsable pagué la misma", indica la nota.

Fábrega también pidió disculpas y dijo que "me comprometo e invito a todos a seguir estrictamente las medidas dictadas por el MINSA".

Las redes se calentaron

Antes del comunicado y tras difundirse el video, las tuiteros se prendieron ante la acción de la máxima autoridad capitalina, quien salía en el video sin camisa, con una gorra y sin sandalias playeras. a orilla de la playa

Los comentarios negativos hacia Fábrega, debido a su cargo y al ejemplo que como autoridad debe dar no faltaron y hasta esxpresaron algunas sugerencia de sanciones para él.

Entre los mensajes destacaba el de @yosoyjose507, quien escribió en Twitter: "La cuarentena es para los pendejos. A partir de ahora no dejemos que ningún policía ni nadie nos regañe por estar fuera de hora y día. Si lo hacen diles que hagan lo mismo con Fabrega, Mirones, Ursula y demás personajes que se sienten superiores a los demás.

#SucessoCri ¡Brother, mira esto! @ProtegeryServir llegó a Coronado, donde un grupo se bañaba en la playa, y supuestamente estaba el alcalde de la Capital @joseluisfabrega pic.twitter.com/CSvHcPMzy2 — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) August 1, 2020

".



Esta misma opinión la mantiene @gaperez23, con el mensaje: "En esta cuarentena hay mucha desigualdad con respecto al cumplimiento de la misma y a la mala aplicación de las leyes... El Hijo De Tencha siempre paga y los pudientes NO. Y espero q no haya represalia por éstos tweets. Pero creo q es el sentir de un pueblo hastiado de injusticia".

Un poco más directa fue @mc_538963 que indicó que: "Me imagino que en un rato saca un comunicado diciendo que no era el. Lo mismo hizo cuando el crucero se acuerdan ?"

Otros tuiteros, como @KiomarisRosario se mostraron incrédulos ante la acción de "Tanque de Gas": "Nombeeeee nooooo dígame q ésta noticia es falsa, x favor... Y yo con ganas de ir a la playa

Ven xq muy pocos respetan a @ProtegeryServir o a las autoridades de Panamá".



Los usuarios de las redes pedían también sanciones enérgicas y algunos lo tomaron por el lado político como lo hizo @Verdad507 que escribió "Quiero ver a @MINSAPma y @presidenciapma Multando a su "Copartidario" @PRDesPanama ..Eso sólo lo hacía Turner, que tenía los HuevoHuevopa hacerlo..Por cierto ya el PRD habrá pagado??

Otros tuiteros como @sherpty sugería que el alcalde hiciera trabajos comunitarios: "Pónganlo a Limpiar TODA la bahía y Costa del Este", escribió, acompañado con una cara de burla.