Alcalde Lee recula sobre declaraciones de gastos de movilización

Panamá- El alcalde Colón, Alex Lee, señaló a través de sus redes sociales, que los gastos de movilización que utilizan los alcaldes no son para hacer proselitismo político, sino para realizar la labor por la que fueron elegidos.

El mensaje dice textualmente: "Aclaro que los gastos que usamos los Alcaldes para movilización no son para hacer proselitismo, sino para hacer la labor por la que fuimos electos. Y si no cumplimos con esto, la población estaría en desacuerdo con nuestro trabajo".



En declaraciones ofrecidas a la prensa nacional ayer, jueves, por Lee, que también es presidente de la Asociación de Alcaldes de Panamá (ADALPA), manifestó que los gastos de movilización de los burgomaestres no constituyen salario, sino que son fondos que se usan para recorrer las comunidades.

Los alcaldes perciben un salario mensual de $2,000 y de los 81 alcaldes, 70 no tienen gastos de representación, alegó el también jefe de la comuna colonense.

Para Lee, el alcalde que no camina y no visita las comunidades, no logran reelegirse, "representante que no camina queda perdiendo con su corregimiento”.

