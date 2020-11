Alegan especulación de mayoristas de Merca

Los vendedores de productos agrícolas en Merca Panamá denuncian que los mayoristas han empezado a especular el precio de varios rubros, aprovechándose de la tragedia ocurrida en Tierras Altas.

Alegan que este ha sido el motivo por lo que han tenido que subir los precios de varios productos agrícolas procedentes de esta región del país.

Luis Alfaro, es un vendedor de productos agrícolas en Merca Panamá, alega que los mayoristas se aprovechan de la situación que ha ocurrido en Tierras Altas por el mal tiempo, porque no hay productos y les elevan los precios y por tal razón han tenido que aumentar el precio.

Asegura que incluso han especulado en productos en los que no se han reportado desabastecimiento por las inundaciones en Tierras Altas como es el caso de la cebolla

Indicó que tomó la decisión de no comprar estos rubros en los mayoristas procedentes de Tierras Altas y optó por comprar los procedentes del Valle de Antón que tienen precios más cómodos.

Otro de los vendedores denunció que se ha visto afectados, ya que la especulación está destruyendo la asistencia al mercado.

"Estamos afectados, porque no es justo que por ejemplo la zanahoria estoy desde las 3:00 a.m. y todavía la cantidad está intacta porque la gente no es tonta, la gente sabe que la zanahoria no pasa de 0.70 centavos la libra", expresó.

Denunció que en Merca Panamá se le vendió un saco de zanahoria a $50.00... "cuando a ellos les da la gana de subirlo en un 50% lo suben y nadie dice nada".

Indicó que los productos provenientes específicamente de Tierras Altas han tenido que aumentar a un 50% los precios como brócoli, coliflor, apio.

Aclaró que han tenido que aumentar los precios por los mayoristas, porque "los grandes siempre joden a los más pequeños, ellos incrementan los precios como a ellos les da la gana y no hay una regulación".

"El apio lo tenían a $1.50 la libra, y la tuvimos que vender a $2.00 que me dio pesar venderlo a ese precio, si ellos como mayoristas nos dieran buen precio, nosotros también daríamos mejores precios", indicó Alvaro Sánchez, otro vendedor de productos agrícolas en Merca Panamá.

Aseguran que funcionarios de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia al realizar un recorrido en Merca Panamá, y que les comunicaron la situación sobre la especulación de precio de los mayoristas a ellos como vendedores, sin embargo la respuesta de Acodeco fue que ese tema le compete a la Autoridad Panameña de Seguridad Alimentaria (AUPSA).